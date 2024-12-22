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Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным

Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным - РИА Новости, 22.12.2024

Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным

Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T19:27:00+03:00

2024-12-22T19:27:00+03:00

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словакия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он добавил, что идут переговоры. Встреча проходит в формате "один на один".Как отметил пресс-секретарь, визит премьер-министра Словакии запланировали несколько дней назад. Песков допустил, что Путин и Фицо обсудят международную повестку и транзит российского газа. При этом он подчеркнул, что конкретика будет известна только после завершения переговоров.Ранее видеокадры встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.

https://ria.ru/20241221/putin-1990549611.html

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Наталья Макарова

словакия, владимир путин, роберт фицо, павел зарубин, россия, москва, дмитрий песков