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Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным
Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным - РИА Новости, 22.12.2024
Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным
Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:27:00+03:00
2024-12-22T19:27:00+03:00
2024-12-22T20:25:00+03:00
словакия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он добавил, что идут переговоры. Встреча проходит в формате "один на один".Как отметил пресс-секретарь, визит премьер-министра Словакии запланировали несколько дней назад. Песков допустил, что Путин и Фицо обсудят международную повестку и транзит российского газа. При этом он подчеркнул, что конкретика будет известна только после завершения переговоров.Ранее видеокадры встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
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Встреча Путина с премьер-министром Словакии Фицо в Москве
Путин Фицо
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словакия, владимир путин, роберт фицо, павел зарубин, россия, москва, дмитрий песков
Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Павел Зарубин, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным
Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Фицо в Кремле