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Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным - РИА Новости, 22.12.2024
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19:27 22.12.2024 (обновлено: 20:25 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/peregovory-1990730481.html
Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным
Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным - РИА Новости, 22.12.2024
Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным
Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2024
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роберт фицо
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он добавил, что идут переговоры. Встреча проходит в формате "один на один".Как отметил пресс-секретарь, визит премьер-министра Словакии запланировали несколько дней назад. Песков допустил, что Путин и Фицо обсудят международную повестку и транзит российского газа. При этом он подчеркнул, что конкретика будет известна только после завершения переговоров.Ранее видеокадры встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
https://ria.ru/20241221/putin-1990549611.html
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Встреча Путина с премьер-министром Словакии Фицо в Москве
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словакия, владимир путин, роберт фицо, павел зарубин, россия, москва, дмитрий песков
Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Павел Зарубин, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Премьер Словакии Фицо приехал в Москву для переговоров с Путиным

Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Фицо в Кремле

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что идут переговоры. Встреча проходит в формате "один на один".
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Как отметил пресс-секретарь, визит премьер-министра Словакии запланировали несколько дней назад. Песков допустил, что Путин и Фицо обсудят международную повестку и транзит российского газа. При этом он подчеркнул, что конкретика будет известна только после завершения переговоров.
Ранее видеокадры встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
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СловакияВладимир ПутинРоберт ФицоПавел ЗарубинРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
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