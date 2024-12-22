Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 22.12.2024 (обновлено: 00:43 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/pentagon-1990661253.html
В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане
В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане - РИА Новости, 22.12.2024
В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане
Целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T00:26:00+03:00
2024-12-22T00:43:00+03:00
в мире
сша
сана
иран
министерство обороны сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов, сообщает центральное командование Пентагона. "Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны", - говорится в распространенном сообщении командования. Для удара использовались силы и средства ВМС и ВВС США, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241217/yemen-1989575966.html
сша
сана
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сана, иран, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Сана, Иран, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане

Пентагон: целью ударов США в Сане были склад ракет и операционный центр хуситов

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов, сообщает центральное командование Пентагона.
"Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны", - говорится в распространенном сообщении командования.
Для удара использовались силы и средства ВМС и ВВС США, говорится в сообщении.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов
17 декабря, 01:41
 
В миреСШАСанаИранМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала