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В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане
В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане - РИА Новости, 22.12.2024
В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане
Целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T00:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов, сообщает центральное командование Пентагона. "Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны", - говорится в распространенном сообщении командования. Для удара использовались силы и средства ВМС и ВВС США, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241217/yemen-1989575966.html
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в мире, сша, сана, иран, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Сана, Иран, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане
Пентагон: целью ударов США в Сане были склад ракет и операционный центр хуситов