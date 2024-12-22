https://ria.ru/20241222/pentagon-1990661253.html

В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане

В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане - РИА Новости, 22.12.2024

В Пентагоне назвали цели ударов США в Сане

Целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 22.12.2024

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов, сообщает центральное командование Пентагона. "Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны", - говорится в распространенном сообщении командования. Для удара использовались силы и средства ВМС и ВВС США, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241217/yemen-1989575966.html

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в мире, сша, сана, иран, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024