https://ria.ru/20241222/patriot-1990671155.html

На Украине с начала СВО уничтожили не менее 30 установок ЗРК Patriot

На Украине с начала СВО уничтожили не менее 30 установок ЗРК Patriot - РИА Новости, 22.12.2024

На Украине с начала СВО уничтожили не менее 30 установок ЗРК Patriot

Вооруженные силы России за время спецоперации на Украине поразили минимум 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США,... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T05:52:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России за время спецоперации на Украине поразили минимум 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе официальных данных Минобороны.Один из последних и самых результативных ударов упоминается в сводке за 15 декабря: тогда были уничтожены четыре пусковые установки, а также машина боевого управления и радиолокационная станция AN/MPQ-65. Еще четыре пусковые установки и две радиолокационные станции уничтожили 17 августа, по две установки — 7 и 20 июля. Самым результативным остается удар 16 мая 2023 года. Тогда, по достоверно подтвержденным данным, ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" по Киеву уничтожили сразу пять пусковых установок Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию. В 2024-м поразили еще целый ряд пусковых установок Patriot: две упоминаются в сводке за 26 января, одна — 22 февраля, по три — 1 и 11 августа и две — 10 октября. В сводке за 11 мая сообщалось об уничтожении дивизиона ЗРК Patriot, но не уточнялись число и тип уничтоженных машин. В батарею Patriot входят от четырех до восьми пусковых установок, а также пункт управления огнем, РЛС и вспомогательные машины. Батарея применяется в составе дивизиона.Кроме того, 13 марта Минобороны сообщало о поражении двух боевых машин ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области. О поражении позиций зенитного ракетного комплекса Patriot говорится и в сообщении военного ведомства за 20 декабря, но подробности не приводятся.

https://ria.ru/20241010/patriot-1977364048.html

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россия, украина, сша, зрк patriot