Путин рассказал подробности создания "Орешника"
Путин рассказал о разногласиях в Минобороны при разработке "Орешника"
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Создание "Орешника" — это историческое событие в ракетно-космической области, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.
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"Орешник" — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия", — сказал он.
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Путин отметил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника", назвав это частью своей работы.
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"В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет (по вопросу создания "Орешника". — Прим. ред.). В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях", — рассказал российский лидер.
О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это стало в том числе и испытанием в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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