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Путин рассказал подробности создания "Орешника" - РИА Новости, 22.12.2024
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12:48 22.12.2024 (обновлено: 14:52 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html
Путин рассказал подробности создания "Орешника"
Путин рассказал подробности создания "Орешника" - РИА Новости, 22.12.2024
Путин рассказал подробности создания "Орешника"
Создание "Орешника" — это историческое событие в ракетно-космической области, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:48:00+03:00
2024-12-22T14:52:00+03:00
владимир путин
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Создание "Орешника" — это историческое событие в ракетно-космической области, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.&quot;Орешник&quot; — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия&quot;, — сказал он.Путин отметил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника", назвав это частью своей работы.&quot;В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет (по вопросу создания &quot;Орешника&quot;. — Прим. ред.). В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях&quot;, — рассказал российский лидер.О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это стало в том числе и испытанием в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990104304.html
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Путин назвал создание "Орешника" историческим событием
Путин в комментарии Зарубину назвал создание "Орешника" историческим событием в ракетно-космической области: ничего подобного никогда не происходило.
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владимир путин, россия, павел зарубин
Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин
Путин рассказал подробности создания "Орешника"

Путин рассказал о разногласиях в Минобороны при разработке "Орешника"

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Создание "Орешника" — это историческое событие в ракетно-космической области, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.
«

"Орешник" — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия", — сказал он.

Путин: шансов сбить Орешник ни у кого нет - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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19 декабря, 12:56
Путин отметил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника", назвав это частью своей работы.
«

"В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет (по вопросу создания "Орешника". — Прим. ред.). В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях", — рассказал российский лидер.

О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это стало в том числе и испытанием в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Запад пришел в ужас от русского вызова. И на дуэль не явился
21 декабря, 08:00
 
Владимир ПутинРоссияПавел Зарубин
 
 
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