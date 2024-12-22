https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html

Путин рассказал подробности создания "Орешника"

Путин рассказал подробности создания "Орешника" - РИА Новости, 22.12.2024

Путин рассказал подробности создания "Орешника"

Создание "Орешника" — это историческое событие в ракетно-космической области, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T12:48:00+03:00

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владимир путин

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Создание "Орешника" — это историческое событие в ракетно-космической области, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста."Орешник" — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия", — сказал он.Путин отметил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки "Орешника", назвав это частью своей работы."В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет (по вопросу создания "Орешника". — Прим. ред.). В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях", — рассказал российский лидер.О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это стало в том числе и испытанием в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990104304.html

https://ria.ru/20241221/zapad-1990525600.html

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Путин назвал создание "Орешника" историческим событием Путин в комментарии Зарубину назвал создание "Орешника" историческим событием в ракетно-космической области: ничего подобного никогда не происходило. 2024-12-22T12:48 true PT1M01S

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владимир путин, россия, павел зарубин