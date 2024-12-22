https://ria.ru/20241222/orbita-1990670485.html

Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом "Союз МС-27"

Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом "Союз МС-27" - РИА Новости, 22.12.2024

Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом "Союз МС-27"

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 2,3 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T05:18:00+03:00

2024-12-22T05:18:00+03:00

2024-12-22T05:20:00+03:00

наука

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949368725_0:224:2984:1903_1920x0_80_0_0_fe23973ea296455987d01fb319e9f16b.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 2,3 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщили в "Роскосмосе". "Сегодня в 04.10 мск включились двигатели "Прогресса МС-28", проработали 811,3 секунды, выдав импульс величиной 1,3 метров в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 километра и составила 416,43 километров над поверхностью Земли", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале. Отмечается, что МКС готовят к старту "Союза МС-27" и посадке "Союза МС-26". "Цель проведения коррекции: начало формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-26" и выведением на орбиту корабля "Союз МС-27", - добавляется в сообщении. Старт "Союза МС-27" планируется в марте 2025 года.

https://ria.ru/20241122/luna-1985188340.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос