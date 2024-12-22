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Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом "Союз МС-27" - РИА Новости, 22.12.2024
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Наука
 
05:18 22.12.2024 (обновлено: 05:20 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/orbita-1990670485.html
Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом "Союз МС-27"
Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом "Союз МС-27" - РИА Новости, 22.12.2024
Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом "Союз МС-27"
Грузовой корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 2,3 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T05:18:00+03:00
2024-12-22T05:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 2,3 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщили в "Роскосмосе". "Сегодня в 04.10 мск включились двигатели "Прогресса МС-28", проработали 811,3 секунды, выдав импульс величиной 1,3 метров в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 километра и составила 416,43 километров над поверхностью Земли", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале. Отмечается, что МКС готовят к старту "Союза МС-27" и посадке "Союза МС-26". "Цель проведения коррекции: начало формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-26" и выведением на орбиту корабля "Союз МС-27", - добавляется в сообщении. Старт "Союза МС-27" планируется в марте 2025 года.
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Наука, Роскосмос
Орбита МКС поднялась на 2,3 километра перед стартом "Союз МС-27"

Роскосмос: орбиту МКС подняли на 2,3 километра перед полетом следующего "Союза"

© Роскосмос | Перейти в медиабанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" с космодрома "Байконур"
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Роскосмос
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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" с космодрома "Байконур". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 2,3 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщили в "Роскосмосе".
"Сегодня в 04.10 мск включились двигатели "Прогресса МС-28", проработали 811,3 секунды, выдав импульс величиной 1,3 метров в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 километра и составила 416,43 километров над поверхностью Земли", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.
Отмечается, что МКС готовят к старту "Союза МС-27" и посадке "Союза МС-26".
"Цель проведения коррекции: начало формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-26" и выведением на орбиту корабля "Союз МС-27", - добавляется в сообщении.
Старт "Союза МС-27" планируется в марте 2025 года.
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