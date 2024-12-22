https://ria.ru/20241222/orban-1990746927.html

Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине

Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.12.2024

Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине

Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам", заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T22:11:00+03:00

2024-12-22T22:11:00+03:00

2024-12-22T22:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

россия

виктор орбан

джордж оруэлл (эрик артур блэр)

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985155524_164:0:2575:1356_1920x0_80_0_0_5200f79d06b3a586eb787efadf25ac2a.jpg

БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Существует новая реальность, частично на фронте - об этом все могут слышать, это не скрывается. Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед... Эту войну Евросоюз проиграл", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.По его словам, "сейчас пытаются применить всякие коммуникационные трюки", говоря, например, что "нельзя знать, что такое победа", но попытки объяснить, что "победа - это поражение, а поражение - это победа" скорее напоминают роман Джорджа Оруэлла "1984".Орбан также заявил, что в апреле 2022 года РФ и Украина были "в нескольких часах" от заключения мирного соглашения, но "из-за вмешательства Запада это соглашение стало невозможным".

https://ria.ru/20241221/sanktsii-1990594141.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990427197.html

украина

европа

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, россия, виктор орбан, джордж оруэлл (эрик артур блэр), венгрия