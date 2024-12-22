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Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 22.12.2024 (обновлено: 22:25 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/orban-1990746927.html
Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине
Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.12.2024
Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине
Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам", заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:11:00+03:00
2024-12-22T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
виктор орбан
джордж оруэлл (эрик артур блэр)
венгрия
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Существует новая реальность, частично на фронте - об этом все могут слышать, это не скрывается. Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед... Эту войну Евросоюз проиграл", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.По его словам, "сейчас пытаются применить всякие коммуникационные трюки", говоря, например, что "нельзя знать, что такое победа", но попытки объяснить, что "победа - это поражение, а поражение - это победа" скорее напоминают роман Джорджа Оруэлла "1984".Орбан также заявил, что в апреле 2022 года РФ и Украина были "в нескольких часах" от заключения мирного соглашения, но "из-за вмешательства Запада это соглашение стало невозможным".
https://ria.ru/20241221/sanktsii-1990594141.html
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в мире, украина, европа, россия, виктор орбан, джордж оруэлл (эрик артур блэр), венгрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Виктор Орбан, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), Венгрия
Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине

Орбан: Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на попытки это отрицать

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Существует новая реальность, частично на фронте - об этом все могут слышать, это не скрывается. Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед... Эту войну Евросоюз проиграл", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.
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По его словам, "сейчас пытаются применить всякие коммуникационные трюки", говоря, например, что "нельзя знать, что такое победа", но попытки объяснить, что "победа - это поражение, а поражение - это победа" скорее напоминают роман Джорджа Оруэлла "1984".
Орбан также заявил, что в апреле 2022 года РФ и Украина были "в нескольких часах" от заключения мирного соглашения, но "из-за вмешательства Запада это соглашение стало невозможным".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияВиктор ОрбанДжордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр)Венгрия
 
 
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