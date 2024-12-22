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Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине
Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.12.2024
Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине
Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам", заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:11:00+03:00
2024-12-22T22:11:00+03:00
2024-12-22T22:25:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Существует новая реальность, частично на фронте - об этом все могут слышать, это не скрывается. Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед... Эту войну Евросоюз проиграл", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.По его словам, "сейчас пытаются применить всякие коммуникационные трюки", говоря, например, что "нельзя знать, что такое победа", но попытки объяснить, что "победа - это поражение, а поражение - это победа" скорее напоминают роман Джорджа Оруэлла "1984".Орбан также заявил, что в апреле 2022 года РФ и Украина были "в нескольких часах" от заключения мирного соглашения, но "из-за вмешательства Запада это соглашение стало невозможным".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Виктор Орбан, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), Венгрия
Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине
Орбан: Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на попытки это отрицать