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Назван “черный” метод обмана покупателей, который опаснее обвеса и обсчета
Назван “черный” метод обмана покупателей, который опаснее обвеса и обсчета - РИА Новости, 22.12.2024
Назван “черный” метод обмана покупателей, который опаснее обвеса и обсчета
Современные технологии обмана покупателей в магазинах можно разделить на две категории — прямой обман и “черный” маркетинг, рассказал агентству “Прайм” Вадим... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T02:17:00+03:00
2024-12-22T02:17:00+03:00
2024-12-22T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Современные технологии обмана покупателей в магазинах можно разделить на две категории — прямой обман и “черный” маркетинг, рассказал агентству “Прайм” Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.По его словам, к первой группе относятся обвес, добавление в чек других товаров, завышение цены в чеке. Это можно легко раскрыть, если обращать внимание на детали.Со второй группой сложнее — маркетинг был, есть и будет, но далеко не всегда он честный. Чаще всего покупателей привлекают большими скидками и уловками “два по цене одного” и т.п. Продавцы намеренно нагнетают ажиотаж, создавая эффект высокого спроса и дефицита товара.Но если в первом случае обман легко доказуем и наказуем, то с “черным” маркетингом все не так просто — доказать злоупотребления продавца и намеренное введение покупателя в заблуждение нелегко. Здесь необходимо совершенствование законодательства, заключил Ковригин.
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мгпу, магазин, обман, общество, россия
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Назван “черный” метод обмана покупателей, который опаснее обвеса и обсчета
Экономист Ковригин: магазины обманывают покупателей с помощью черного маркетинга