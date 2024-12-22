https://ria.ru/20241222/neft-1990716938.html

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились - РИА Новости, 22.12.2024

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились

Поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T16:48:00+03:00

2024-12-22T16:48:00+03:00

2024-12-22T18:41:00+03:00

россия

венгрия

экономика

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg

БУДАПЕШТ, 22 дек — РИА Новости. Поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook*."Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности", — написал он. В пятницу СМИ сообщили о приостановке с четверга российских поставок в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20241220/neft-1990383244.html

https://ria.ru/20241222/neft-1990671796.html

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, венгрия, экономика, петер сийярто