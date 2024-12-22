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Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились - РИА Новости, 22.12.2024
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16:48 22.12.2024 (обновлено: 18:41 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/neft-1990716938.html
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились - РИА Новости, 22.12.2024
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились
Поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:48:00+03:00
2024-12-22T18:41:00+03:00
россия
венгрия
экономика
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 22 дек — РИА Новости. Поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook*."Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности", — написал он. В пятницу СМИ сообщили о приостановке с четверга российских поставок в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241220/neft-1990383244.html
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россия, венгрия, экономика, петер сийярто
Россия, Венгрия, Экономика, Петер Сийярто
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились

Сийярто заявил о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России в Венгрию

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 дек — РИА Новости. Поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook*.
"Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности", — написал он.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Кремле рассказали о последствиях ограничения цен на российскую нефть
20 декабря, 13:02
В пятницу СМИ сообщили о приостановке с четверга российских поставок в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Евросоюз нарастил закупки нефти у России до максимума с февраля
Вчера, 06:06
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
 
РоссияВенгрияЭкономикаПетер Сийярто
 
 
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