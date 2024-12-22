https://ria.ru/20241222/neft-1990716938.html
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились - РИА Новости, 22.12.2024
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились
Поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:48:00+03:00
2024-12-22T16:48:00+03:00
2024-12-22T18:41:00+03:00
россия
венгрия
экономика
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
БУДАПЕШТ, 22 дек — РИА Новости. Поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook*."Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности", — написал он. В пятницу СМИ сообщили о приостановке с четверга российских поставок в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241220/neft-1990383244.html
https://ria.ru/20241222/neft-1990671796.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, экономика, петер сийярто
Россия, Венгрия, Экономика, Петер Сийярто
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились
Сийярто заявил о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России в Венгрию