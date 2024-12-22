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Евросоюз нарастил закупки нефти у России до максимума с февраля
Евросоюз нарастил закупки нефти у России до максимума с февраля - РИА Новости, 22.12.2024
Евросоюз нарастил закупки нефти у России до максимума с февраля
Евросоюз в октябре приобрел у России нефти на 687,5 миллиона евро — что является максимумом с февраля этого года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Евросоюз в октябре приобрел у России нефти на 687,5 миллиона евро — что является максимумом с февраля этого года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в середине осени российский экспорт нефти в страны Евросоюза вырос на треть — до 687,5 миллиона евро. Это стало наибольшим значением с февраля этого года, когда стоимость поставок достигала 690 миллионов евро. Главным образом это произошло за счет удвоения экспорта в Чехию — сразу до 185,9 миллиона евро с 91,3 миллиона месяцем ранее. Также значительно выросли поставки в Венгрию — в 1,5 раза, до 233 миллионов евро. Кроме того, немного нарастили импорт Нидерланды — до 60,7 миллиона евро с 40,5 миллиона месяцем ранее. А вот Словакия, наоборот, в октябре сократила закупки российской нефти — на восемь процентов и приобрела ее на 207,9 миллиона евро. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.
https://ria.ru/20241220/neft-1990383244.html
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экономика, россия, чехия, венгрия, евростат
Экономика, Россия, Чехия, Венгрия, Евростат
Евросоюз нарастил закупки нефти у России до максимума с февраля
Евросоюз приобрел у России нефти на 687,5 миллиона евро