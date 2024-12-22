СМИ: НАТО планирует использовать наследие Российской империи против Москвы
Telegraph: НАТО использует оставшиеся от Российской империи ж/д пути против РФ
© Depositphotos.com / KKulikovЖелезнодорожный вокзал в Нарве, Эстония
© Depositphotos.com / KKulikov
Железнодорожный вокзал в Нарве, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. НАТО планирует использовать проект Rail Baltica, строительство которого стало возможным благодаря созданной Российской империей железнодорожной инфраструктуре, в возможном конфликте с Россией, пишет издание Telegraph.
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В статье отмечается, что Rail Baltica создавался как символ проевропейской ориентации Эстонии после распада СССР. Он создается на основе железнодорожных путей, проложенных во времена Российской империи, которые стали своего рода "подарком" для НАТО.
Как сообщает Telegraph, проект Rail Baltica предусматривает строительство высокоскоростной железной дороги протяженностью 805 км, которая свяжет государства Балтии с центральной частью Европы.
"Это могло бы сократить время транспортировки военной техники и оборудования с недели до 24 часов... без этого логистика была бы намного сложнее", — приводит издание комментарий руководителя отдела коммуникаций проекта Прийта Пруула.
По его словам, Rail Baltica должна стать основой транспортных перевозок НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.