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Начальник ИК-19, где происходил захват заложников, ушел в отставку - РИА Новости, 22.12.2024
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15:59 22.12.2024
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Начальник ИК-19, где происходил захват заложников, ушел в отставку
Начальник ИК-19, где происходил захват заложников, ушел в отставку - РИА Новости, 22.12.2024
Начальник ИК-19, где происходил захват заложников, ушел в отставку
Начальник исправительной колонии №19 (ИК) в Суровикино Волгоградской области Андрей Девятов ушел в отставку в связи с выходом на пенсию, новым руководителем... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:59:00+03:00
2024-12-22T15:59:00+03:00
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости. Начальник исправительной колонии №19 (ИК) в Суровикино Волгоградской области Андрей Девятов ушел в отставку в связи с выходом на пенсию, новым руководителем учреждения стал подполковник Алексей Кручинин, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону. "(Девятов - ред.) ушел на пенсию, назначен Алексей Васильевич Кручинин. Информация есть на сайте учреждения", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Группа заключенных колонии ИК-19 в Суровикино 23 августа захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. Среди пострадавших, по информации УФСИН, был и начальник колонии Девятов.
https://ria.ru/20241219/kriminal-1989672538.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
Начальник ИК-19, где происходил захват заложников, ушел в отставку

Начальник ИК-19 в Суровикино, где происходил захват заложников, ушел в отставку

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Исправительная колония. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости. Начальник исправительной колонии №19 (ИК) в Суровикино Волгоградской области Андрей Девятов ушел в отставку в связи с выходом на пенсию, новым руководителем учреждения стал подполковник Алексей Кручинин, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.
"(Девятов - ред.) ушел на пенсию, назначен Алексей Васильевич Кручинин. Информация есть на сайте учреждения", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Группа заключенных колонии ИК-19 в Суровикино 23 августа захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. Среди пострадавших, по информации УФСИН, был и начальник колонии Девятов.
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