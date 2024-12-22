https://ria.ru/20241222/nachalnik-1990711826.html

Начальник ИК-19, где происходил захват заложников, ушел в отставку

Начальник ИК-19, где происходил захват заложников, ушел в отставку - РИА Новости, 22.12.2024

Начальник ИК-19, где происходил захват заложников, ушел в отставку

Начальник исправительной колонии №19 (ИК) в Суровикино Волгоградской области Андрей Девятов ушел в отставку в связи с выходом на пенсию, новым руководителем... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:59:00+03:00

2024-12-22T15:59:00+03:00

2024-12-22T15:59:00+03:00

происшествия

волгоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18492/60/184926058_0:118:3001:1806_1920x0_80_0_0_0fee9992e186f4d59a145799983277b5.jpg

ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости. Начальник исправительной колонии №19 (ИК) в Суровикино Волгоградской области Андрей Девятов ушел в отставку в связи с выходом на пенсию, новым руководителем учреждения стал подполковник Алексей Кручинин, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону. "(Девятов - ред.) ушел на пенсию, назначен Алексей Васильевич Кручинин. Информация есть на сайте учреждения", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Группа заключенных колонии ИК-19 в Суровикино 23 августа захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. Среди пострадавших, по информации УФСИН, был и начальник колонии Девятов.

https://ria.ru/20241219/kriminal-1989672538.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область