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Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД

Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД - РИА Новости, 22.12.2024

Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД

Сотрудники полиции задержали жителя Новомосковска, который намеревался поджечь стеклянную бутылку в непосредственной близости от здания районного отдела... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T22:48:00+03:00

2024-12-22T22:48:00+03:00

2024-12-22T22:48:00+03:00

происшествия

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ТУЛА, 22 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Новомосковска, который намеревался поджечь стеклянную бутылку в непосредственной близости от здания районного отдела внутренних дел, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. "Вечером 21 декабря текущего года в городе Новомосковск сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в непосредственной близости от здания районного отдела внутренних дел был замечен гражданин, который намеревался поджечь стеклянную бутылку. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел МВД России по городу Новомосковску для разбирательства. При нем была обнаружена стеклянная бутылка с горючей жидкостью", - говорится в сообщении. По предварительной информации, 60-летний мужчина действовал по указанию неизвестных лиц, которые похитили у него крупную сумму денег, полученных от продажи имущества. Преступники обещали вернуть похищенные средства, если житель Новомосковска совершит поджог здания районного отдела МВД. В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что на данный момент с задержанным проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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происшествия, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия