Рейтинг@Mail.ru
Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/mvd-1990748870.html
Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД
Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД - РИА Новости, 22.12.2024
Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД
Сотрудники полиции задержали жителя Новомосковска, который намеревался поджечь стеклянную бутылку в непосредственной близости от здания районного отдела... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:48:00+03:00
2024-12-22T22:48:00+03:00
происшествия
тульская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ТУЛА, 22 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Новомосковска, который намеревался поджечь стеклянную бутылку в непосредственной близости от здания районного отдела внутренних дел, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. "Вечером 21 декабря текущего года в городе Новомосковск сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в непосредственной близости от здания районного отдела внутренних дел был замечен гражданин, который намеревался поджечь стеклянную бутылку. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел МВД России по городу Новомосковску для разбирательства. При нем была обнаружена стеклянная бутылка с горючей жидкостью", - говорится в сообщении. По предварительной информации, 60-летний мужчина действовал по указанию неизвестных лиц, которые похитили у него крупную сумму денег, полученных от продажи имущества. Преступники обещали вернуть похищенные средства, если житель Новомосковска совершит поджог здания районного отдела МВД. В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что на данный момент с задержанным проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20241222/zhenschina-1990742242.html
https://ria.ru/20241221/sberbank-1990652183.html
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Тульская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД

Жителя Новомосковска задержали за попытку поджечь здание отдела МВД

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 22 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Новомосковска, который намеревался поджечь стеклянную бутылку в непосредственной близости от здания районного отдела внутренних дел, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
"Вечером 21 декабря текущего года в городе Новомосковск сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в непосредственной близости от здания районного отдела внутренних дел был замечен гражданин, который намеревался поджечь стеклянную бутылку. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел МВД России по городу Новомосковску для разбирательства. При нем была обнаружена стеклянная бутылка с горючей жидкостью", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Во Владимирской области задержали женщину за поджог отдела полиции
Вчера, 21:00
По предварительной информации, 60-летний мужчина действовал по указанию неизвестных лиц, которые похитили у него крупную сумму денег, полученных от продажи имущества. Преступники обещали вернуть похищенные средства, если житель Новомосковска совершит поджог здания районного отдела МВД.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что на данный момент с задержанным проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Следственные действия на месте взрыва банкоматов Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Петербурге задержали пенсионерку после взрыва в отделении "Сбера"
21 декабря, 21:55
 
ПроисшествияТульская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала