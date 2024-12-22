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Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД
Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД - РИА Новости, 22.12.2024
Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД
Сотрудники полиции задержали жителя Новомосковска, который намеревался поджечь стеклянную бутылку в непосредственной близости от здания районного отдела... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:48:00+03:00
2024-12-22T22:48:00+03:00
2024-12-22T22:48:00+03:00
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ТУЛА, 22 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Новомосковска, который намеревался поджечь стеклянную бутылку в непосредственной близости от здания районного отдела внутренних дел, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. "Вечером 21 декабря текущего года в городе Новомосковск сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в непосредственной близости от здания районного отдела внутренних дел был замечен гражданин, который намеревался поджечь стеклянную бутылку. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел МВД России по городу Новомосковску для разбирательства. При нем была обнаружена стеклянная бутылка с горючей жидкостью", - говорится в сообщении. По предварительной информации, 60-летний мужчина действовал по указанию неизвестных лиц, которые похитили у него крупную сумму денег, полученных от продажи имущества. Преступники обещали вернуть похищенные средства, если житель Новомосковска совершит поджог здания районного отдела МВД. В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что на данный момент с задержанным проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Тульская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Жителя Тульской области задержали за попытку поджечь отдел МВД
Жителя Новомосковска задержали за попытку поджечь здание отдела МВД