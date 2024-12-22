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В Германии построили мост, который никуда не ведет - РИА Новости, 22.12.2024
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21:24 22.12.2024 (обновлено: 23:03 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/most-1990744302.html
В Германии построили мост, который никуда не ведет
В Германии построили мост, который никуда не ведет - РИА Новости, 22.12.2024
В Германии построили мост, который никуда не ведет
Мост, который никуда не ведет, появился посреди поля в немецком городе Радебург (федеральная земля Саксония), где проживают более семи тысяч жителей, на его... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T21:24:00+03:00
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БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости. Мост, который никуда не ведет, появился посреди поля в немецком городе Радебург (федеральная земля Саксония), где проживают более семи тысяч жителей, на его строительство потратили 900 тысяч евро, пишет газета Bild. "Продолжение работ невозможно из-за экономической ситуации", — отметил представитель Управления дорожного строительства и транспорта Саксонии Розали Штефан. Уточняется, что изначально власти Саксонии планировали улучшить транспортную инфраструктуру в районе автострады A13 (Дрезден — Берлин), однако в процессе у них закончились деньги. Проект обошелся бы в 9,8 миллиона евро."В стране рушатся мосты, их срочно закрывают или сносят, а одновременно строятся ненужные сооружения, которыми никто не будет пользоваться. &lt;...&gt; Это парадокс", — подчеркнул председатель Левой партии в Саксонии Штефан Хартманн.По данным газеты, в мае 2024 года налоговые поступления оказались значительно ниже ожидаемых. Когда строительство возобновится, неизвестно. По словам чиновников, пока не найдутся средства, статус проекта не изменится.
https://ria.ru/20241212/germaniya-1988847242.html
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в мире, саксония, дрезден, германия
В мире, Саксония, Дрезден, Германия
В Германии построили мост, который никуда не ведет

Bild: в Саксонии за 900 тысяч евро построили мост, который никуда не ведет

© AP Photo / Michael ProbstГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Michael Probst
Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости. Мост, который никуда не ведет, появился посреди поля в немецком городе Радебург (федеральная земля Саксония), где проживают более семи тысяч жителей, на его строительство потратили 900 тысяч евро, пишет газета Bild.
"Продолжение работ невозможно из-за экономической ситуации", — отметил представитель Управления дорожного строительства и транспорта Саксонии Розали Штефан.
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Уточняется, что изначально власти Саксонии планировали улучшить транспортную инфраструктуру в районе автострады A13 (Дрезден — Берлин), однако в процессе у них закончились деньги. Проект обошелся бы в 9,8 миллиона евро.
"В стране рушатся мосты, их срочно закрывают или сносят, а одновременно строятся ненужные сооружения, которыми никто не будет пользоваться. <...> Это парадокс", — подчеркнул председатель Левой партии в Саксонии Штефан Хартманн.
По данным газеты, в мае 2024 года налоговые поступления оказались значительно ниже ожидаемых. Когда строительство возобновится, неизвестно. По словам чиновников, пока не найдутся средства, статус проекта не изменится.
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