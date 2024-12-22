В Германии построили мост, который никуда не ведет
Bild: в Саксонии за 900 тысяч евро построили мост, который никуда не ведет
© AP Photo / Michael ProbstГермания
© AP Photo / Michael Probst
Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости. Мост, который никуда не ведет, появился посреди поля в немецком городе Радебург (федеральная земля Саксония), где проживают более семи тысяч жителей, на его строительство потратили 900 тысяч евро, пишет газета Bild.
"Продолжение работ невозможно из-за экономической ситуации", — отметил представитель Управления дорожного строительства и транспорта Саксонии Розали Штефан.
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Уточняется, что изначально власти Саксонии планировали улучшить транспортную инфраструктуру в районе автострады A13 (Дрезден — Берлин), однако в процессе у них закончились деньги. Проект обошелся бы в 9,8 миллиона евро.
"В стране рушатся мосты, их срочно закрывают или сносят, а одновременно строятся ненужные сооружения, которыми никто не будет пользоваться. <...> Это парадокс", — подчеркнул председатель Левой партии в Саксонии Штефан Хартманн.
По данным газеты, в мае 2024 года налоговые поступления оказались значительно ниже ожидаемых. Когда строительство возобновится, неизвестно. По словам чиновников, пока не найдутся средства, статус проекта не изменится.
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