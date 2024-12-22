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В массовом ДТП на юге Москвы пострадали 15 человек - РИА Новости, 22.12.2024
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22:28 22.12.2024 (обновлено: 23:01 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/moskva-1990747806.html
В массовом ДТП на юге Москвы пострадали 15 человек
В массовом ДТП на юге Москвы пострадали 15 человек - РИА Новости, 22.12.2024
В массовом ДТП на юге Москвы пострадали 15 человек
В результате массового ДТП в Москве пострадали 15 человек, 14 госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:28:00+03:00
2024-12-22T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В результате массового ДТП в Москве пострадали 15 человек, 14 госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По последним данным, в ДТП на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара пострадало 15 человек, 14 - госпитализировали, из них два сотрудника МЧС", - говорится в сообщении.Собеседник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших есть ребенок.Ранее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы уточнялось, что водитель автомобиля "КАМАЗ" проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и 3 автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора.
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
В массовом ДТП на юге Москвы пострадали 15 человек

В ДТП с грузовиком, автобусом и тремя авто на юге Москвы пострадали 15 человек

© Фото : ДТП и ЧП МоскваДТП на Новочеркасском бульваре в Москве, где столкнулись КамАЗ и автобус
ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве, где столкнулись КамАЗ и автобус - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : ДТП и ЧП Москва
ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве, где столкнулись КамАЗ и автобус
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В результате массового ДТП в Москве пострадали 15 человек, 14 госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По последним данным, в ДТП на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара пострадало 15 человек, 14 - госпитализировали, из них два сотрудника МЧС", - говорится в сообщении.
Собеседник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших есть ребенок.
Ранее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы уточнялось, что водитель автомобиля "КАМАЗ" проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и 3 автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора.
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