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Молдавия с января будет использовать евро вместо доллара - РИА Новости, 22.12.2024
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17:25 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/moldavija-1990719376.html
Молдавия с января будет использовать евро вместо доллара
Молдавия с января будет использовать евро вместо доллара - РИА Новости, 22.12.2024
Молдавия с января будет использовать евро вместо доллара
Молдавия с января 2025 года будет использовать евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея, заявила в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:25:00+03:00
2024-12-22T17:25:00+03:00
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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Молдавия с января 2025 года будет использовать евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея, заявила в эфире общественного телеканала "Молдова-1" глава Национального банка республики (НБМ) Анка Драгу. "Со 2 января мы переходим на евро в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея и резервов НБМ. Это принесет значительные экономические выгоды стране. Ожидаемая экономия на обменных операциях может превысить 10 миллионов евро. Это связано с увеличением ликвидности евро на внутреннем рынке и снижением разницы между курсами покупки и продажи примерно на 7-10 баней (в одном лее 100 баней - ред.). Это сделает валютные операции более выгодными для населения и бизнеса", - сказала Драгу. Глава Нацбанка уточнила, что решение перейти на евро как основную резервную валюту связано с торговыми и валютными потоками страны. По ее словам, около 60-70% обменов и торговых операций Молдавии приходится на Европейский союз, поэтому НБМ должен адаптировать резервы и валютные интервенции к этим реалиям. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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молдавия, в мире, евро
Молдавия, В мире, евро
Молдавия с января будет использовать евро вместо доллара

Нацбанк Молдавии с января 2025 года будет использовать евро вместо доллара

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Молдавия с января 2025 года будет использовать евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея, заявила в эфире общественного телеканала "Молдова-1" глава Национального банка республики (НБМ) Анка Драгу.
"Со 2 января мы переходим на евро в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея и резервов НБМ. Это принесет значительные экономические выгоды стране. Ожидаемая экономия на обменных операциях может превысить 10 миллионов евро. Это связано с увеличением ликвидности евро на внутреннем рынке и снижением разницы между курсами покупки и продажи примерно на 7-10 баней (в одном лее 100 баней - ред.). Это сделает валютные операции более выгодными для населения и бизнеса", - сказала Драгу.
Глава Нацбанка уточнила, что решение перейти на евро как основную резервную валюту связано с торговыми и валютными потоками страны. По ее словам, около 60-70% обменов и торговых операций Молдавии приходится на Европейский союз, поэтому НБМ должен адаптировать резервы и валютные интервенции к этим реалиям.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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