https://ria.ru/20241222/mishustin-1990680914.html

Мишустин рассказал о росте спроса на электроэнергию в России

Мишустин рассказал о росте спроса на электроэнергию в России - РИА Новости, 22.12.2024

Мишустин рассказал о росте спроса на электроэнергию в России

Спрос на электроэнергию в России стремительно растет, отрасль переживает трансформацию и продолжает наращивать электрогенерацию и передачу, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:31:00+03:00

2024-12-22T09:31:00+03:00

2024-12-22T09:31:00+03:00

россия

михаил мишустин

энергетика

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спрос на электроэнергию в России стремительно растет, отрасль переживает трансформацию и продолжает наращивать электрогенерацию и передачу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником. "Спрос на электроэнергию в России стремительно растёт. Отрасль переживает трансформацию и, несмотря на серьёзные вызовы, продолжает наращивать электрогенерацию и передачу, удовлетворяя потребности национальной экономики, социальной сферы и бизнеса, осуществляет поставки во все российские регионы", - сообщил Мишустин, текст поздравления опубликован на сайте кабмина. Премьер отметил, что в РФ строятся новые атомные и гидроэлектростанции, объекты инфраструктуры, модернизируются имеющиеся мощности, повышается их эффективность и безопасность. Активно внедряются энергосберегающие технологии, расширяется использование возобновляемых источников, подчеркнул Мишустин. Он добавил, что благодаря опыту, знаниям, компетенциям представителей отрасли сотни электростанций дают свет и тепло в дома миллионов россиян. "Все эти достижения стали возможны благодаря вашему самоотверженному труду, искренней преданности выбранной профессии. Особую признательность хочу выразить ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания отрасли и сегодня делится с молодыми сотрудниками накопленным опытом и знаниями. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, новых успехов и достижений", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20241209/elektrichestvo-1988066125.html

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россия, михаил мишустин, энергетика, общество