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Мишустин рассказал о росте спроса на электроэнергию в России - РИА Новости, 22.12.2024
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09:31 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/mishustin-1990680914.html
Мишустин рассказал о росте спроса на электроэнергию в России
Мишустин рассказал о росте спроса на электроэнергию в России - РИА Новости, 22.12.2024
Мишустин рассказал о росте спроса на электроэнергию в России
Спрос на электроэнергию в России стремительно растет, отрасль переживает трансформацию и продолжает наращивать электрогенерацию и передачу, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T09:31:00+03:00
2024-12-22T09:31:00+03:00
россия
михаил мишустин
энергетика
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спрос на электроэнергию в России стремительно растет, отрасль переживает трансформацию и продолжает наращивать электрогенерацию и передачу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником. "Спрос на электроэнергию в России стремительно растёт. Отрасль переживает трансформацию и, несмотря на серьёзные вызовы, продолжает наращивать электрогенерацию и передачу, удовлетворяя потребности национальной экономики, социальной сферы и бизнеса, осуществляет поставки во все российские регионы", - сообщил Мишустин, текст поздравления опубликован на сайте кабмина. Премьер отметил, что в РФ строятся новые атомные и гидроэлектростанции, объекты инфраструктуры, модернизируются имеющиеся мощности, повышается их эффективность и безопасность. Активно внедряются энергосберегающие технологии, расширяется использование возобновляемых источников, подчеркнул Мишустин. Он добавил, что благодаря опыту, знаниям, компетенциям представителей отрасли сотни электростанций дают свет и тепло в дома миллионов россиян. "Все эти достижения стали возможны благодаря вашему самоотверженному труду, искренней преданности выбранной профессии. Особую признательность хочу выразить ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания отрасли и сегодня делится с молодыми сотрудниками накопленным опытом и знаниями. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, новых успехов и достижений", - добавил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, энергетика, общество
Россия, Михаил Мишустин, Энергетика, Общество
Мишустин рассказал о росте спроса на электроэнергию в России

Премьер-министр Мишустин: спрос на электроэнергию в России стремительно растет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спрос на электроэнергию в России стремительно растет, отрасль переживает трансформацию и продолжает наращивать электрогенерацию и передачу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником.
"Спрос на электроэнергию в России стремительно растёт. Отрасль переживает трансформацию и, несмотря на серьёзные вызовы, продолжает наращивать электрогенерацию и передачу, удовлетворяя потребности национальной экономики, социальной сферы и бизнеса, осуществляет поставки во все российские регионы", - сообщил Мишустин, текст поздравления опубликован на сайте кабмина.
Премьер отметил, что в РФ строятся новые атомные и гидроэлектростанции, объекты инфраструктуры, модернизируются имеющиеся мощности, повышается их эффективность и безопасность. Активно внедряются энергосберегающие технологии, расширяется использование возобновляемых источников, подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что благодаря опыту, знаниям, компетенциям представителей отрасли сотни электростанций дают свет и тепло в дома миллионов россиян.
"Все эти достижения стали возможны благодаря вашему самоотверженному труду, искренней преданности выбранной профессии. Особую признательность хочу выразить ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания отрасли и сегодня делится с молодыми сотрудниками накопленным опытом и знаниями. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, новых успехов и достижений", - добавил Мишустин.
Счетчики электроэнергии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Россиянам рассказали об изменении цен на электричество в 2025 году
9 декабря, 02:17
 
РоссияМихаил МишустинЭнергетикаОбщество
 
 
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