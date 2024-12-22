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Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом - РИА Новости, 22.12.2024
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23:32 22.12.2024 (обновлено: 23:43 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/mazut-1990751230.html
Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом
Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом - РИА Новости, 22.12.2024
Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом
Часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе после ЧП с танкерами, может быть повреждена из-за непогоды, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T23:32:00+03:00
2024-12-22T23:43:00+03:00
происшествия
анапа
крушение двух танкеров в керченском проливе
темрюкский район
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе после ЧП с танкерами, может быть повреждена из-за непогоды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко."Погода значительно ухудшилась – в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. Идет нагонная волна на прибрежную полосу. Спецтехника работала до поздней ночи, пока позволяли условия. Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут", - предает оперштаб слова Нестеренко.По его словам, на данный момент количество техники, которую собрали для ликвидации последствий разлива мазута, максимально для темпов вывоза загрязненного грунта на полигоны."Быстрее вывозить собранное на лицензированные, гидроизолированные и подготовленные для этого полигоны, которые есть в крае, невозможно. Дополнительные решения, как вывезти быстрее мешки с мазутом с пляжей, мы прорабатываем с Росприроднадзором", - добавил вице-губернатор.Приостановленные на ночь работы возобновятся утром, независимо от погоды, тогда же начнётся оценка ущерба из-за шторма.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html
https://ria.ru/20241222/grunt-1990744682.html
анапа
темрюкский район
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происшествия, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе, темрюкский район, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Темрюкский район, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом

В Анапе мешки с собранным на берегу мазутом могут быть повреждены при шторме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе после ЧП с танкерами, может быть повреждена из-за непогоды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко.
«
"Погода значительно ухудшилась – в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. Идет нагонная волна на прибрежную полосу. Спецтехника работала до поздней ночи, пока позволяли условия. Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут", - предает оперштаб слова Нестеренко.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
В Анапе назвали самый загрязненный участок берега после крушения танкеров
Вчера, 17:47
По его словам, на данный момент количество техники, которую собрали для ликвидации последствий разлива мазута, максимально для темпов вывоза загрязненного грунта на полигоны.
«
"Быстрее вывозить собранное на лицензированные, гидроизолированные и подготовленные для этого полигоны, которые есть в крае, невозможно. Дополнительные решения, как вывезти быстрее мешки с мазутом с пляжей, мы прорабатываем с Росприроднадзором", - добавил вице-губернатор.
Приостановленные на ночь работы возобновятся утром, независимо от погоды, тогда же начнётся оценка ущерба из-за шторма.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Волонтеры собирают мазут на побережье - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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Вчера, 21:29
 
ПроисшествияАнапаКрушение двух танкеров в Керченском проливеТемрюкский районКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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