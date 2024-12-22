https://ria.ru/20241222/mazut-1990751230.html

Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом

Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом - РИА Новости, 22.12.2024

Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом

Часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе после ЧП с танкерами, может быть повреждена из-за непогоды, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T23:32:00+03:00

2024-12-22T23:32:00+03:00

2024-12-22T23:43:00+03:00

происшествия

анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

темрюкский район

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе после ЧП с танкерами, может быть повреждена из-за непогоды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко."Погода значительно ухудшилась – в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. Идет нагонная волна на прибрежную полосу. Спецтехника работала до поздней ночи, пока позволяли условия. Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут", - предает оперштаб слова Нестеренко.По его словам, на данный момент количество техники, которую собрали для ликвидации последствий разлива мазута, максимально для темпов вывоза загрязненного грунта на полигоны."Быстрее вывозить собранное на лицензированные, гидроизолированные и подготовленные для этого полигоны, которые есть в крае, невозможно. Дополнительные решения, как вывезти быстрее мешки с мазутом с пляжей, мы прорабатываем с Росприроднадзором", - добавил вице-губернатор.Приостановленные на ночь работы возобновятся утром, независимо от погоды, тогда же начнётся оценка ущерба из-за шторма.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html

https://ria.ru/20241222/grunt-1990744682.html

анапа

темрюкский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе, темрюкский район, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)