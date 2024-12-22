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Маск возмутился тратами США на оборону Европы - РИА Новости, 22.12.2024
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22:59 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/mask-1990749489.html
Маск возмутился тратами США на оборону Европы
Маск возмутился тратами США на оборону Европы - РИА Новости, 22.12.2024
Маск возмутился тратами США на оборону Европы
Американский предприниматель Илон Маск возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:59:00+03:00
2024-12-22T22:59:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО. "Почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга", - написал Маск в соцсети Х, комментируя публикацию одного из пользователей, отражающую расходы стран-членов НАТО на оборону. Как ранее писала газета Financial Times, команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП. Ранее Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20241222/mask-1990699693.html
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в мире, сша, европа, вильнюс, дональд трамп, илон маск, нато
В мире, США, Европа, Вильнюс, Дональд Трамп, Илон Маск, НАТО
Маск возмутился тратами США на оборону Европы

Маск возмутился тратами США на оборону Европы в условиях роста госдолга

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО.
"Почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга", - написал Маск в соцсети Х, комментируя публикацию одного из пользователей, отражающую расходы стран-членов НАТО на оборону.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Маск призвал проверять умственные способности чиновников
Вчера, 13:45
Как ранее писала газета Financial Times, команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Ранее Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому
Вчера, 01:06
 
В миреСШАЕвропаВильнюсДональд ТрампИлон МаскНАТО
 
 
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