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Маск призвал проверять умственные способности чиновников - РИА Новости, 22.12.2024
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13:45 22.12.2024 (обновлено: 16:41 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/mask-1990699693.html
Маск призвал проверять умственные способности чиновников
Маск призвал проверять умственные способности чиновников - РИА Новости, 22.12.2024
Маск призвал проверять умственные способности чиновников
Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников после того, как 81-летняя действующая конгрессвумен... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T13:45:00+03:00
2024-12-22T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников после того, как 81-летняя действующая конгрессвумен Кэй Грейнджер от штата Техас оказалась в доме престарелых для больных деменцией, потерявшись на улице. "Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием", — написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х в ответ на новость о Грейнджер. Издание Dallas Express ранее сообщило, что конгрессвумен отсутствовала на работе почти всю вторую половину текущего года — последний раз она голосовала 24 июля. Как пишет издание, телефонные звонки политику остаются без ответа, после направленных ей голосовых сообщений она не перезванивает, а ее неназванный избиратель сообщил изданию, что она находится в доме престарелых для больных деменцией после того, как потерялась на улице. Команда издания посетила этот пансионат, где сотрудники учреждения подтвердили проживание в нем конгрессвумен. Газета The Wall Street Journal ранее писала, что окружение уходящего президента США Джо Байдена на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что демократ не держит руку на пульсе событий.Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на результатах бесед примерно с полусотней человек, знакомых с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками.
https://ria.ru/20241105/zakhvat-1981860449.html
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в мире, сша, техас, джо байден, илон маск
В мире, США, Техас, Джо Байден, Илон Маск
Маск призвал проверять умственные способности чиновников

Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников после того, как 81-летняя действующая конгрессвумен Кэй Грейнджер от штата Техас оказалась в доме престарелых для больных деменцией, потерявшись на улице.
«
"Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием", — написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х в ответ на новость о Грейнджер.
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
СМИ: Илон Маск захватил Украину
5 ноября, 03:40
Издание Dallas Express ранее сообщило, что конгрессвумен отсутствовала на работе почти всю вторую половину текущего года — последний раз она голосовала 24 июля. Как пишет издание, телефонные звонки политику остаются без ответа, после направленных ей голосовых сообщений она не перезванивает, а ее неназванный избиратель сообщил изданию, что она находится в доме престарелых для больных деменцией после того, как потерялась на улице. Команда издания посетила этот пансионат, где сотрудники учреждения подтвердили проживание в нем конгрессвумен.
Газета The Wall Street Journal ранее писала, что окружение уходящего президента США Джо Байдена на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что демократ не держит руку на пульсе событий.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на результатах бесед примерно с полусотней человек, знакомых с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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В миреСШАТехасДжо БайденИлон Маск
 
 
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