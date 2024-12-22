https://ria.ru/20241222/mask-1990699693.html

Маск призвал проверять умственные способности чиновников

Маск призвал проверять умственные способности чиновников - РИА Новости, 22.12.2024

Маск призвал проверять умственные способности чиновников

Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников после того, как 81-летняя действующая конгрессвумен... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T13:45:00+03:00

2024-12-22T13:45:00+03:00

2024-12-22T16:41:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников после того, как 81-летняя действующая конгрессвумен Кэй Грейнджер от штата Техас оказалась в доме престарелых для больных деменцией, потерявшись на улице. "Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием", — написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х в ответ на новость о Грейнджер. Издание Dallas Express ранее сообщило, что конгрессвумен отсутствовала на работе почти всю вторую половину текущего года — последний раз она голосовала 24 июля. Как пишет издание, телефонные звонки политику остаются без ответа, после направленных ей голосовых сообщений она не перезванивает, а ее неназванный избиратель сообщил изданию, что она находится в доме престарелых для больных деменцией после того, как потерялась на улице. Команда издания посетила этот пансионат, где сотрудники учреждения подтвердили проживание в нем конгрессвумен. Газета The Wall Street Journal ранее писала, что окружение уходящего президента США Джо Байдена на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что демократ не держит руку на пульсе событий.Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на результатах бесед примерно с полусотней человек, знакомых с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками.

https://ria.ru/20241105/zakhvat-1981860449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, техас, джо байден, илон маск