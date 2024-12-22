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В Мариуполе зажгли огни на главной городской елке - РИА Новости, 22.12.2024
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19:15 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/mariupol-1990728427.html
В Мариуполе зажгли огни на главной городской елке
В Мариуполе зажгли огни на главной городской елке - РИА Новости, 22.12.2024
В Мариуполе зажгли огни на главной городской елке
Открытие главной городской елки на центральной площади состоялось в Мариуполе, рассказал журналистам мэр Олег Моргун. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:15:00+03:00
2024-12-22T19:15:00+03:00
россия
донецкая народная республика
мариуполь
олег моргун
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Открытие главной городской елки на центральной площади состоялось в Мариуполе, рассказал журналистам мэр Олег Моргун. "Сегодня мы находимся на площади голубей по проспекту Ленина. Зажгли главную городскую елку. Невзирая на погоду, вы видите, площадь забита, люди вышли", - сказал Моргун. По его словам, наступающий 2025 год будет итоговым в части восстановления города. "Год у нас был, скажем, непростой. Город будет восстанавливаться в 2025 году. Это будет итоговый год для того, чтобы полноценно его восстановить. Восстановить, и люди прочувствовали все блага, которые будут созданы для них в нашем любимом городе. Он будет один из самых красивых городов Российской Федерации. Темпы восстановления, мы видим, какие быстрые. Это главная стройка страны. Таких масштабов нет нигде, как здесь у нас, в Мариуполе", - добавил Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20241221/ogni-1990639794.html
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Главная городская елка на центральной площади в Мариуполе
Главную городскую елку зажгли на центральной площади в Мариуполе. Как рассказал мэр Олег Моргун, плохая погода не отпугнула горожан, площадь была забита людьми.
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, олег моргун, владимир путин, новый год 2025
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Олег Моргун, Владимир Путин, Новый год 2025
В Мариуполе зажгли огни на главной городской елке

В Мариуполе на центральной площади зажгли огни на главной городской елке

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МАРИУПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Открытие главной городской елки на центральной площади состоялось в Мариуполе, рассказал журналистам мэр Олег Моргун.
"Сегодня мы находимся на площади голубей по проспекту Ленина. Зажгли главную городскую елку. Невзирая на погоду, вы видите, площадь забита, люди вышли", - сказал Моргун.
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По его словам, наступающий 2025 год будет итоговым в части восстановления города.
"Год у нас был, скажем, непростой. Город будет восстанавливаться в 2025 году. Это будет итоговый год для того, чтобы полноценно его восстановить. Восстановить, и люди прочувствовали все блага, которые будут созданы для них в нашем любимом городе. Он будет один из самых красивых городов Российской Федерации. Темпы восстановления, мы видим, какие быстрые. Это главная стройка страны. Таких масштабов нет нигде, как здесь у нас, в Мариуполе", - добавил Моргун.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольОлег МоргунВладимир ПутинНовый год 2025
 
 
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