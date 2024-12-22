https://ria.ru/20241222/magadan-1990724830.html

Строительство аэровокзала Магадана прошло при поддержке ВЭБ.РФ и Сбера

Строительство аэровокзала Магадана прошло при поддержке ВЭБ.РФ и Сбера - РИА Новости, 22.12.2024

Строительство аэровокзала Магадана прошло при поддержке ВЭБ.РФ и Сбера

Строительство нового аэровокзала Магадана прошло при поддержке Сбербанка и ВЭБ.РФ, общий бюджет проекта - 11,75 миллиарда рублей, объем финансирования Сбербанка РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:31:00+03:00

2024-12-22T18:31:00+03:00

2024-12-22T18:59:00+03:00

магаданская область

экономика

россия

магадан

владимир путин

герман греф

игорь шувалов

сбербанк россии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Строительство нового аэровокзала Магадана прошло при поддержке Сбербанка и ВЭБ.РФ, общий бюджет проекта - 11,75 миллиарда рублей, объем финансирования Сбербанка - 3,33 миллиарда рублей, участие ВЭБ.РФ - 6,07 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.Ранее сегодня президент России Владимир Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана, который открылся после реконструкции. "Общий бюджет проекта - 11,75 миллиарда рублей. Объем финансирования Сбербанка - 3,33 миллиарда рублей, участие ВЭБ.РФ - 6,07 миллиарда рублей, из которых 4,07 миллиарда рублей - льготное финансирование ВЭБ.РФ по линии Минвостокразвития России, предоставляемое приоритетным проектам Дальнего Востока", - говорится в сообщении.Отмечается, что современный терминал, сможет обслуживать до 1 миллиона пассажиров в год. Он оборудован современным аэропортовым оборудованием, двумя телетрапами и пятью выходами на посадку. Его пропускная способность - 800 пассажиров в час (до 1 миллиона пассажиров в год).Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что новый терминал аэропорта в Магадане "обеспечит современный уровень комфорта для пассажиров, транспортную доступность этой уникальной территории, повысит туристическую привлекательность региона. Мы видим высокие социальные эффекты от таких проектов"."Запрос на модернизацию аэропортов сейчас высокий. На рассмотрении в ВЭБ.РФ находится 6 проектов, которые могут обслужить до 10 миллионов пассажиров в год. Только в этом году при участии ВЭБ.РФ сданы в эксплуатацию терминалы в трех городах", - сказал Шувалов, слова которого приводятся в сообщении."Сейчас Сбер участвует в модернизации сразу нескольких аэропортов в различных регионах страны, и мы видим чёткий мультипликативный эффект от этой работы. Новый аэровокзал в Магадане - это не просто новый уровень комфорта пассажиров, но и увеличение числа туристов, создание новых рабочих мест, решение социальных задач", - заявил глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, Дальневосточный федеральный округ демонстрирует стабильный экономический рост, в том числе в сфере туризма. За период с января по октябрь 2024 года в город Магадан совершено 61,8 тысяч турпоездок, что на 17,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. "Работа по модернизации аэропортов осуществляется по поручению президента и в рамках инвестиционного механизма "Фабрика проектного финансирования". Механизм "Фабрики" продолжает совершенствоваться, чтобы отвечать требованиям инвесторов масштабных проектов государственного значения", - добавил Решетников, слова которого цитирует пресс-служба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, магадан, владимир путин, герман греф, игорь шувалов, сбербанк россии