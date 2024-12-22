https://ria.ru/20241222/lozovoj-1990720343.html
В Харьковской области прокомментировали освобождение Лозовой
В Харьковской области прокомментировали освобождение Лозовой - РИА Новости, 22.12.2024
В Харьковской области прокомментировали освобождение Лозовой
Освобождение Лозовой говорит о продвижении ВС РФ к реке Оскол с юга от Купянска и занятии выгодных позиций для наступления, сообщил РИА Новости глава российской РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:46:00+03:00
2024-12-22T17:46:00+03:00
2024-12-22T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Освобождение Лозовой говорит о продвижении ВС РФ к реке Оскол с юга от Купянска и занятии выгодных позиций для наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие группировки войск "Запад" освободили Лозовую Харьковской области. "Освобождение Лозовой говорит о продвижении наших войск к реке Оскол с юга от Купянска и занятии выгодных рубежей для последующих уверенных наступательных действий", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев
В Харьковской области прокомментировали освобождение Лозовой
Ганчев: освобождение Лозовой говорит о продвижении ВС России к реке Оскол