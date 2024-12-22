https://ria.ru/20241222/lozovoj-1990720343.html

В Харьковской области прокомментировали освобождение Лозовой

В Харьковской области прокомментировали освобождение Лозовой - РИА Новости, 22.12.2024

В Харьковской области прокомментировали освобождение Лозовой

Освобождение Лозовой говорит о продвижении ВС РФ к реке Оскол с юга от Купянска и занятии выгодных позиций для наступления, сообщил РИА Новости глава российской РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T17:46:00+03:00

2024-12-22T17:46:00+03:00

2024-12-22T17:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Освобождение Лозовой говорит о продвижении ВС РФ к реке Оскол с юга от Купянска и занятии выгодных позиций для наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие группировки войск "Запад" освободили Лозовую Харьковской области. "Освобождение Лозовой говорит о продвижении наших войск к реке Оскол с юга от Купянска и занятии выгодных рубежей для последующих уверенных наступательных действий", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html

россия

харьковская область

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Варвара Скокшина

россия, харьковская область, виталий ганчев