Жители Литвы недовольны "отменой" Чайковского, пишет NYT
New York Times: жители Литвы недовольны "отменой" Чайковского в стране
Флаг Литвы на автомобиле посла. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Жители Литвы недовольны тем, что работы русского композитора Петра Чайковского подвергаются "отмене" в стране, сообщает американская газета New York Times.
Газета пишет, что ряд жителей Литвы разочарованы заменой "Щелкунчика" Чайковского на итальянский балет в Литовском национальном театре оперы и балета и отмечают, что культуру не следует смешивать с политикой. Такого мнения, в частности, придерживается бывший министр культуры страны Дарюс Куолис, ныне преподаватель литовской литературы в Вильнюсском университете.
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"Культура Литвы настолько переплетена с Россией… что запрет российских деятелей культуры и их работ нанесет огромный ущерб нам самим (Литве – ред.)", - приводит газета мнение Куолиса.
Одна из местных жительниц рассказала, что предпочла бы сводить свою пятилетнюю внучку на Чайковского вместо итальянского балета.
"Мне действительно хотелось бы иметь возможность смотреть ("Щелкунчика"). Какая связь между Чайковским и войной на Украине?" - сказала она газете.
Другая жительница Литвы с украинскими и русскими корнями заявила изданию, что с ностальгией вспоминала поход с детьми и внуками в оперу Вильнюса на Чайковского до его отмены.
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"Это классика… культуру и спорт не следует смешивать с политикой", - сказала она.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за ситуации на Украине, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акты агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов.
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