Рейтинг@Mail.ru
Жители Литвы недовольны "отменой" Чайковского, пишет NYT - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/litva-1990709229.html
Жители Литвы недовольны "отменой" Чайковского, пишет NYT
Жители Литвы недовольны "отменой" Чайковского, пишет NYT - РИА Новости, 22.12.2024
Жители Литвы недовольны "отменой" Чайковского, пишет NYT
Жители Литвы недовольны тем, что работы русского композитора Петра Чайковского подвергаются "отмене" в стране, сообщает американская газета New York Times. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:41:00+03:00
2024-12-22T15:41:00+03:00
литва
россия
петр чайковский
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Жители Литвы недовольны тем, что работы русского композитора Петра Чайковского подвергаются "отмене" в стране, сообщает американская газета New York Times. Газета пишет, что ряд жителей Литвы разочарованы заменой "Щелкунчика" Чайковского на итальянский балет в Литовском национальном театре оперы и балета и отмечают, что культуру не следует смешивать с политикой. Такого мнения, в частности, придерживается бывший министр культуры страны Дарюс Куолис, ныне преподаватель литовской литературы в Вильнюсском университете. "Культура Литвы настолько переплетена с Россией… что запрет российских деятелей культуры и их работ нанесет огромный ущерб нам самим (Литве – ред.)", - приводит газета мнение Куолиса. Одна из местных жительниц рассказала, что предпочла бы сводить свою пятилетнюю внучку на Чайковского вместо итальянского балета. "Мне действительно хотелось бы иметь возможность смотреть ("Щелкунчика"). Какая связь между Чайковским и войной на Украине?" - сказала она газете. Другая жительница Литвы с украинскими и русскими корнями заявила изданию, что с ностальгией вспоминала поход с детьми и внуками в оперу Вильнюса на Чайковского до его отмены. "Это классика… культуру и спорт не следует смешивать с политикой", - сказала она. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за ситуации на Украине, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акты агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов.
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989402267.html
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987319908.html
https://ria.ru/20241027/politika-1980361645.html
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_96e8cd9a176afeafacf5bd6f864d23b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, россия, петр чайковский, владимир путин, в мире
Литва, Россия, Петр Чайковский, Владимир Путин, В мире
Жители Литвы недовольны "отменой" Чайковского, пишет NYT

New York Times: жители Литвы недовольны "отменой" Чайковского в стране

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы на автомобиле посла
Флаг Литвы на автомобиле посла - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Литвы на автомобиле посла. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Жители Литвы недовольны тем, что работы русского композитора Петра Чайковского подвергаются "отмене" в стране, сообщает американская газета New York Times.
Газета пишет, что ряд жителей Литвы разочарованы заменой "Щелкунчика" Чайковского на итальянский балет в Литовском национальном театре оперы и балета и отмечают, что культуру не следует смешивать с политикой. Такого мнения, в частности, придерживается бывший министр культуры страны Дарюс Куолис, ныне преподаватель литовской литературы в Вильнюсском университете.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы
16 декабря, 11:51
"Культура Литвы настолько переплетена с Россией… что запрет российских деятелей культуры и их работ нанесет огромный ущерб нам самим (Литве – ред.)", - приводит газета мнение Куолиса.
Одна из местных жительниц рассказала, что предпочла бы сводить свою пятилетнюю внучку на Чайковского вместо итальянского балета.
"Мне действительно хотелось бы иметь возможность смотреть ("Щелкунчика"). Какая связь между Чайковским и войной на Украине?" - сказала она газете.
Другая жительница Литвы с украинскими и русскими корнями заявила изданию, что с ностальгией вспоминала поход с детьми и внуками в оперу Вильнюса на Чайковского до его отмены.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Глава МИД Литвы выступил с воинственным заявлением об Украине
4 декабря, 13:56
"Это классика… культуру и спорт не следует смешивать с политикой", - сказала она.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за ситуации на Украине, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акты агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов.
Эдуардас Вайткус - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
"Предатели страны". В Литве неожиданно высказались о России
27 октября, 15:27
 
ЛитваРоссияПетр ЧайковскийВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала