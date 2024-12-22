У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя
У берегов Керчи в восточной части Крыма спасли лебедя, испачкавшегося в мазуте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. У берегов Керчи в восточной части Крыма спасли лебедя, испачканного в мазуте, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций республики.
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"В районе центральной набережной Керчи сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на расстоянии десяти метров от берега увидели лебедя, который был весь в мазуте и барахтался в воде", — рассказали в ведомстве.
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Спасатели подплыли к лебедю на лодке, после чего доставили на берег и передали сотрудникам Росприроднадзора.
Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали.
В районе ЧП произошел разлив топлива, на берегу обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью около 35 километров — от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров.
В Керчи ввели режим ЧС муниципального характера из-за выброса мазута на побережье Крыма, в Ленинском районе полуострова ввели режим угрозы ЧС. Первые выбросы мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале, зафиксировали 21 декабря, в тот же день пятна на побережье ликвидировали, мониторинг обстановки продолжается.
На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской введен режим ЧС.
Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
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