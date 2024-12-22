https://ria.ru/20241222/lebed-1990706884.html

У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя

У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя - РИА Новости, 22.12.2024

У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя

У берегов Керчи в восточной части Крыма спасли лебедя, испачканного в мазуте, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций республики. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:22:00+03:00

2024-12-22T15:22:00+03:00

2024-12-22T16:11:00+03:00

происшествия

керчь

керченский пролив

темрюкский район

игорь михайличенко

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. У берегов Керчи в восточной части Крыма спасли лебедя, испачканного в мазуте, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций республики."В районе центральной набережной Керчи сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на расстоянии десяти метров от берега увидели лебедя, который был весь в мазуте и барахтался в воде", — рассказали в ведомстве.Спасатели подплыли к лебедю на лодке, после чего доставили на берег и передали сотрудникам Росприроднадзора. Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива, на берегу обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью около 35 километров — от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. В Керчи ввели режим ЧС муниципального характера из-за выброса мазута на побережье Крыма, в Ленинском районе полуострова ввели режим угрозы ЧС. Первые выбросы мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале, зафиксировали 21 декабря, в тот же день пятна на побережье ликвидировали, мониторинг обстановки продолжается. На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской введен режим ЧС.Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.

https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html

https://ria.ru/20241221/ekologiya-1990553977.html

https://ria.ru/20241220/punkt-1990483742.html

керчь

керченский пролив

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, керчь, керченский пролив, темрюкский район, игорь михайличенко, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе