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У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя - РИА Новости, 22.12.2024
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15:22 22.12.2024 (обновлено: 16:11 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/lebed-1990706884.html
У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя
У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя - РИА Новости, 22.12.2024
У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя
У берегов Керчи в восточной части Крыма спасли лебедя, испачканного в мазуте, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций республики. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:22:00+03:00
2024-12-22T16:11:00+03:00
происшествия
керчь
керченский пролив
темрюкский район
игорь михайличенко
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. У берегов Керчи в восточной части Крыма спасли лебедя, испачканного в мазуте, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций республики.&quot;В районе центральной набережной Керчи сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК &quot;КРЫМ-СПАС&quot; на расстоянии десяти метров от берега увидели лебедя, который был весь в мазуте и барахтался в воде&quot;, — рассказали в ведомстве.Спасатели подплыли к лебедю на лодке, после чего доставили на берег и передали сотрудникам Росприроднадзора. Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива, на берегу обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью около 35 километров — от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. В Керчи ввели режим ЧС муниципального характера из-за выброса мазута на побережье Крыма, в Ленинском районе полуострова ввели режим угрозы ЧС. Первые выбросы мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале, зафиксировали 21 декабря, в тот же день пятна на побережье ликвидировали, мониторинг обстановки продолжается. На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской введен режим ЧС.Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html
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керчь
керченский пролив
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происшествия, керчь, керченский пролив, темрюкский район, игорь михайличенко, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керчь, Керченский пролив, Темрюкский район, Игорь Михайличенко, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя

У берегов Керчи в восточной части Крыма спасли лебедя, испачкавшегося в мазуте

© МЧС Республики Крым/ВКонтактеСпасение лебедя у берегов Керчи в восточной части Крыма
Спасение лебедя у берегов Керчи в восточной части Крыма - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© МЧС Республики Крым/ВКонтакте
Спасение лебедя у берегов Керчи в восточной части Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. У берегов Керчи в восточной части Крыма спасли лебедя, испачканного в мазуте, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций республики.
«

"В районе центральной набережной Керчи сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на расстоянии десяти метров от берега увидели лебедя, который был весь в мазуте и барахтался в воде", — рассказали в ведомстве.

Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц
21 декабря, 15:05
Спасатели подплыли к лебедю на лодке, после чего доставили на берег и передали сотрудникам Росприроднадзора.
Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали.
В районе ЧП произошел разлив топлива, на берегу обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью около 35 километров — от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров.
В Керчи ввели режим ЧС муниципального характера из-за выброса мазута на побережье Крыма, в Ленинском районе полуострова ввели режим угрозы ЧС. Первые выбросы мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале, зафиксировали 21 декабря, в тот же день пятна на побережье ликвидировали, мониторинг обстановки продолжается.
Дельфин в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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21 декабря, 04:05
На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской введен режим ЧС.
Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
На Кубани открыли второй пункт спасения птиц, пострадавших от мазута
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ПроисшествияКерчьКерченский проливТемрюкский районИгорь МихайличенкоВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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