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В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 22.12.2024
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17:49 22.12.2024 (обновлено: 17:51 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/krym-1990720666.html
В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой
В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 22.12.2024
В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой
Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с фурой на участке трассы "Новороссия" в Крыму, сообщила крымская прокуратура в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:49:00+03:00
2024-12-22T17:51:00+03:00
происшествия
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мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с фурой на участке трассы "Новороссия" в Крыму, сообщила крымская прокуратура в Telegram-канале. "По предварительной информации, сегодня, 22 декабря 2024 года, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по автодороге "Новороссия" - Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo", - сообщается прокуратуры Крыма. Уточняется, что в результате столкновения смертельно травмированы водитель и два пассажира легкового автомобиля. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре.
https://ria.ru/20241221/lnr-1990657764.html
ростов-на-дону
мариуполь
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происшествия, ростов-на-дону, мариуполь, мелитополь, volkswagen group, volvo ab, volkswagen touareg
Происшествия, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Volkswagen Group, Volvo AB, Volkswagen Touareg
В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой

Три человека погибли в ДТП на крымском участке трассы "Новороссия"

© Фото : Прокуратура Республики Крым/TelegramДТП в Джанкойском районе в Крыму
ДТП в Джанкойском районе в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : Прокуратура Республики Крым/Telegram
ДТП в Джанкойском районе в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с фурой на участке трассы "Новороссия" в Крыму, сообщила крымская прокуратура в Telegram-канале.
"По предварительной информации, сегодня, 22 декабря 2024 года, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по автодороге "Новороссия" - Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo", - сообщается прокуратуры Крыма.
Уточняется, что в результате столкновения смертельно травмированы водитель и два пассажира легкового автомобиля. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуМариупольМелитопольVolkswagen GroupVolvo ABVolkswagen Touareg
 
 
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