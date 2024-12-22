https://ria.ru/20241222/krym-1990720666.html

В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой

В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 22.12.2024

В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с фурой на участке трассы "Новороссия" в Крыму, сообщила крымская прокуратура в... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T17:49:00+03:00

2024-12-22T17:49:00+03:00

2024-12-22T17:51:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с фурой на участке трассы "Новороссия" в Крыму, сообщила крымская прокуратура в Telegram-канале. "По предварительной информации, сегодня, 22 декабря 2024 года, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по автодороге "Новороссия" - Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo", - сообщается прокуратуры Крыма. Уточняется, что в результате столкновения смертельно травмированы водитель и два пассажира легкового автомобиля. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20241221/lnr-1990657764.html

ростов-на-дону

мариуполь

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, мариуполь, мелитополь, volkswagen group, volvo ab, volkswagen touareg