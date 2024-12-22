https://ria.ru/20241222/krym-1990720666.html
В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой
В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 22.12.2024
В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой
Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с фурой на участке трассы "Новороссия" в Крыму, сообщила крымская прокуратура в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:49:00+03:00
2024-12-22T17:49:00+03:00
2024-12-22T17:51:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с фурой на участке трассы "Новороссия" в Крыму, сообщила крымская прокуратура в Telegram-канале. "По предварительной информации, сегодня, 22 декабря 2024 года, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по автодороге "Новороссия" - Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo", - сообщается прокуратуры Крыма. Уточняется, что в результате столкновения смертельно травмированы водитель и два пассажира легкового автомобиля. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мариуполь, мелитополь, volkswagen group, volvo ab, volkswagen touareg
Происшествия, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Volkswagen Group, Volvo AB, Volkswagen Touareg
В Крыму три человека погибли в ДТП с фурой
Три человека погибли в ДТП на крымском участке трассы "Новороссия"