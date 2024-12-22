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Умер кавалер ордена Красного Знамени Павел Климов
Умер кавалер ордена Красного Знамени Павел Климов - РИА Новости, 23.12.2024
Умер кавалер ордена Красного Знамени Павел Климов
Подполковник КГБ СССР в отставке, один из героев штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году Павел Климов скончался на 73-м году жизни,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-22T19:58:00+03:00
2024-12-22T19:58:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подполковник КГБ СССР в отставке, один из героев штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году Павел Климов скончался на 73-м году жизни, сообщил совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа". "На 73 году жизни скоропостижно скончался подполковник в отставке Климов Павел Юрьевич", - говорится в сообщении. Павел Климов родился в 1951 году в подмосковных Химках. Окончив школу, работал токарем на заводе, затем был призван в Советскую армию. После демобилизации его позвали работать в органах госбезопасности.В 1974 году Климова взяли в первый состав Группы "А" Седьмого управления КГБ СССР (впоследствии ставшей широко известной как группа "Альфа"). В рядах спецназа участвовал в штурме дворца афганского диктатора Хафизуллы Амина в декабре 1979 года. В ходе штурма был тяжело ранен, чудом выжив. Впоследствии участвовал в боевых оперативных мероприятий и спецоперациях по освобождению заложников и нейтрализации террористов.Награжден орденом Красного Знамени, различными медалями.
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ссср, московская область (подмосковье), россия, афганистан, афганская война (1979—1989)
СССР, Московская область (Подмосковье), Россия, Афганистан, Афганская война (1979—1989)
Умер кавалер ордена Красного Знамени Павел Климов
Умер один из героев штурма дворца афганского диктатора в 1979 году Павел Климов
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Подполковник КГБ СССР в отставке, один из героев штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году Павел Климов скончался на 73-м году жизни, сообщил совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа
".
"На 73 году жизни скоропостижно скончался подполковник в отставке Климов Павел Юрьевич", - говорится в сообщении.
Павел Климов родился в 1951 году в подмосковных Химках. Окончив школу, работал токарем на заводе, затем был призван в Советскую армию. После демобилизации его позвали работать в органах госбезопасности.
В 1974 году Климова взяли в первый состав Группы "А" Седьмого управления КГБ СССР (впоследствии ставшей широко известной как группа "Альфа"). В рядах спецназа участвовал в штурме дворца афганского диктатора Хафизуллы Амина в декабре 1979 года. В ходе штурма был тяжело ранен, чудом выжив.
Впоследствии участвовал в боевых оперативных мероприятий и спецоперациях по освобождению заложников и нейтрализации террористов.
Награжден орденом Красного Знамени, различными медалями.