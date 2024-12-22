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Умер кавалер ордена Красного Знамени Павел Климов

Умер кавалер ордена Красного Знамени Павел Климов - РИА Новости, 23.12.2024

Умер кавалер ордена Красного Знамени Павел Климов

Подполковник КГБ СССР в отставке, один из героев штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году Павел Климов скончался на 73-м году жизни,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-22T19:58:00+03:00

2024-12-22T19:58:00+03:00

2024-12-23T02:03:00+03:00

ссср

московская область (подмосковье)

россия

афганистан

афганская война (1979—1989)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подполковник КГБ СССР в отставке, один из героев штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году Павел Климов скончался на 73-м году жизни, сообщил совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа". "На 73 году жизни скоропостижно скончался подполковник в отставке Климов Павел Юрьевич", - говорится в сообщении. Павел Климов родился в 1951 году в подмосковных Химках. Окончив школу, работал токарем на заводе, затем был призван в Советскую армию. После демобилизации его позвали работать в органах госбезопасности.В 1974 году Климова взяли в первый состав Группы "А" Седьмого управления КГБ СССР (впоследствии ставшей широко известной как группа "Альфа"). В рядах спецназа участвовал в штурме дворца афганского диктатора Хафизуллы Амина в декабре 1979 года. В ходе штурма был тяжело ранен, чудом выжив. Впоследствии участвовал в боевых оперативных мероприятий и спецоперациях по освобождению заложников и нейтрализации террористов.Награжден орденом Красного Знамени, различными медалями.

ссср

московская область (подмосковье)

россия

афганистан

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ссср, московская область (подмосковье), россия, афганистан, афганская война (1979—1989)