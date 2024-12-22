https://ria.ru/20241222/kitay-1990672395.html

Китай выразил недовольство военной помощью США Тайваню

Китай выразил недовольство военной помощью США Тайваню - РИА Новости, 22.12.2024

Китай выразил недовольство военной помощью США Тайваню

Китай выражает сильное недовольство военной помощью США Тайваню и сделал Вашингтону строгое представление, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T06:21:00+03:00

2024-12-22T06:21:00+03:00

2024-12-22T06:35:00+03:00

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ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Китай выражает сильное недовольство военной помощью США Тайваню и сделал Вашингтону строгое представление, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД КНР. "США в очередной раз оказывают военную помощь и продают оружие китайскому Тайваню, это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике", — говорится в заявлении ведомства. В Пекине отметили, что такой шаг Вашингтона "серьезно нарушает суверенитет Китая и его интересы безопасности". "Это серьезно нарушает обязательства лидеров США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылает серьезные ошибочные сигналы сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня. Китай выражает сильное недовольство, выступает решительно против этого и сразу же направил США строгое представление", — отметили в ведомстве. В МИД КНР также указали, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая, это главная красная линия в отношениях Китая и США, через которую нельзя переступать. "Помогая Тайваню достичь независимости с помощью оружия, США могут лишь поджечь самих себя, а попытки сдержать Китай с помощью Тайваня обречены на неудачу", — подчеркнули в министерстве.МИД призвал США немедленно прекратить вооружать Тайвань, прекратить опасные действия, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе."Китай примет все необходимые действия, чтобы решительно защитить государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность", — заверили дипломаты.Уходящий президент США Джо Байден в субботу анонсировал выделение Тайваню военную помощь стоимостью 571 миллион долларов по линии права президента выделить помощь иностранному государству из запасов оружия и военной техники США.

https://ria.ru/20241201/kitay-1986688973.html

https://ria.ru/20241213/tayvan-1988950712.html

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989077952.html

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в мире, китай, сша, тайвань, джо байден