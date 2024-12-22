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Кинолог рассказал, какие породы собак не утомят хозяина - РИА Новости, 22.12.2024
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03:09 22.12.2024 (обновлено: 06:25 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/kinolog-1990666526.html
Кинолог рассказал, какие породы собак не утомят хозяина
Кинолог рассказал, какие породы собак не утомят хозяина - РИА Новости, 22.12.2024
Кинолог рассказал, какие породы собак не утомят хозяина
От мечты о собаке не стоит отказываться из-за боязни не справиться с неугомонным характером питомца, таким осторожным будущим хозяевам можно обратить внимание... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T03:09:00+03:00
2024-12-22T06:25:00+03:00
владимир голубев (кинолог)
общество
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. От мечты о собаке не стоит отказываться из-за боязни не справиться с неугомонным характером питомца, таким осторожным будущим хозяевам можно обратить внимание на самые спокойные и ленивые породы, но даже их приобретение не означает, что за собакой можно будет вообще не следить, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Конечно, все питомцы разные и даже среди представителей одной породы встречаются как активные питомцы, так и флегматичные. Но есть породы собак, которые в большей степени вероятности не утомят своего владельца бесконечной активностью. К таким собакам стоит присмотреться тем владельцам, которые не планируют подолгу гулять и заниматься физическими упражнениями с любимцем", — сказал Голубев. При этом он уточнил, что у каждой собаки свой характер и даже среди представителей пород, которые считаются спокойными, могут встречаться настоящие активные непоседы. Поэтому поведение конкретного питомца будет зависеть от него и условий, в которых он вырос и живет.Одним из настоящих домоседов Голубев назвал английского бульдога. Эта порода относится к тем, которых не нужно упрашивать вернуться домой с прогулки, ведь им гораздо больше нравится лежать дома на мягкой лежанке, а не бегать по выгульной площадке. Кинолог предупредил, что активности от таких питомцев ждать не стоит: они не будут просить поиграть или заняться другой физической активностью. Другая подобная порода – бассет-хаунд, Несмотря на то, что это охотничья порода, ее представители обожают лежать на диване и проводить время в спокойной обстановке. Президент РКФ предупредил, что в перерывах между выслеживанием добычи они не прочь повыпрашивать лакомства у хозяина, что в совокупности с достаточно низкой активностью часто становится причиной лишнего веса. Кроме того, эти питомцы дружелюбные и общительные, могут жить в семье с детьми. Еще одна спокойная порода - пекинесы. "Необычная внешность и миниатюрность, миролюбивый и спокойный характер – так можно описать собак данной породы. Пекинесы могут отказываться от длительных прогулок и физической активности: им нравится наблюдать за происходящей жизнью, а не принимать в ней активное участие. Их можно даже назвать аристократами: владельцы этих собак вряд ли застанут их за поеданием мебели или обуви. Эти собаки любят умиротворение и спокойную обстановку", - рассказал Голубев. Также, по словам кинолога, можно обратить внимание на шарпеев, чьи "фирменные" складки отличают их от сородичей. В них сочетается милая внешность и независимый характер, они не нуждаются в повышенных физических нагрузках, но хозяину важно заниматься воспитанием любимца, предупредил Голубев. Также ленивым или ограниченным во времени хозяевам подойдут красивые собаки-компаньоны ши-тцу. Они имеют уравновешенный характер и дружелюбный нрав, и даже несмотря на то, что любят прогулки на свежем воздухе, не будут страдать, если по каким-то причинам у хозяина не получится выводить собаку на активную прогулку. "Собаководам важно понимать, что, выбрать себе в компаньоны собаку "ленивой породы" – это не значит освобождать себя от ответственности перед животным. Для полноценного развития, социализации, здоровья и благополучия животного, собака любой породы нуждается в полноценном выгуле, физических нагрузках (исходя из индивидуальных особенностей). Только это позволит питомцу расти здоровым и счастливым", - заключил он.
https://ria.ru/20241215/kinolog-1989274050.html
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владимир голубев (кинолог), общество, российская кинологическая федерация (ркф)
Владимир Голубев (кинолог), Общество, Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, какие породы собак не утомят хозяина

Кинолог Голубев посоветовал присмотреться к спокойным и ленивым собакам

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСобака породы бассет-хаунд на выставке собак
Собака породы бассет-хаунд на выставке собак - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Собака породы бассет-хаунд на выставке собак. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. От мечты о собаке не стоит отказываться из-за боязни не справиться с неугомонным характером питомца, таким осторожным будущим хозяевам можно обратить внимание на самые спокойные и ленивые породы, но даже их приобретение не означает, что за собакой можно будет вообще не следить, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Конечно, все питомцы разные и даже среди представителей одной породы встречаются как активные питомцы, так и флегматичные. Но есть породы собак, которые в большей степени вероятности не утомят своего владельца бесконечной активностью. К таким собакам стоит присмотреться тем владельцам, которые не планируют подолгу гулять и заниматься физическими упражнениями с любимцем", — сказал Голубев.
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При этом он уточнил, что у каждой собаки свой характер и даже среди представителей пород, которые считаются спокойными, могут встречаться настоящие активные непоседы. Поэтому поведение конкретного питомца будет зависеть от него и условий, в которых он вырос и живет.
Одним из настоящих домоседов Голубев назвал английского бульдога. Эта порода относится к тем, которых не нужно упрашивать вернуться домой с прогулки, ведь им гораздо больше нравится лежать дома на мягкой лежанке, а не бегать по выгульной площадке. Кинолог предупредил, что активности от таких питомцев ждать не стоит: они не будут просить поиграть или заняться другой физической активностью.
Другая подобная порода – бассет-хаунд, Несмотря на то, что это охотничья порода, ее представители обожают лежать на диване и проводить время в спокойной обстановке. Президент РКФ предупредил, что в перерывах между выслеживанием добычи они не прочь повыпрашивать лакомства у хозяина, что в совокупности с достаточно низкой активностью часто становится причиной лишнего веса. Кроме того, эти питомцы дружелюбные и общительные, могут жить в семье с детьми.
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Еще одна спокойная порода - пекинесы.
"Необычная внешность и миниатюрность, миролюбивый и спокойный характер – так можно описать собак данной породы. Пекинесы могут отказываться от длительных прогулок и физической активности: им нравится наблюдать за происходящей жизнью, а не принимать в ней активное участие. Их можно даже назвать аристократами: владельцы этих собак вряд ли застанут их за поеданием мебели или обуви. Эти собаки любят умиротворение и спокойную обстановку", - рассказал Голубев.
Также, по словам кинолога, можно обратить внимание на шарпеев, чьи "фирменные" складки отличают их от сородичей. В них сочетается милая внешность и независимый характер, они не нуждаются в повышенных физических нагрузках, но хозяину важно заниматься воспитанием любимца, предупредил Голубев.
Также ленивым или ограниченным во времени хозяевам подойдут красивые собаки-компаньоны ши-тцу. Они имеют уравновешенный характер и дружелюбный нрав, и даже несмотря на то, что любят прогулки на свежем воздухе, не будут страдать, если по каким-то причинам у хозяина не получится выводить собаку на активную прогулку.
"Собаководам важно понимать, что, выбрать себе в компаньоны собаку "ленивой породы" – это не значит освобождать себя от ответственности перед животным. Для полноценного развития, социализации, здоровья и благополучия животного, собака любой породы нуждается в полноценном выгуле, физических нагрузках (исходя из индивидуальных особенностей). Только это позволит питомцу расти здоровым и счастливым", - заключил он.
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