https://ria.ru/20241222/khusity-1990719917.html

Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США

Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США - РИА Новости, 22.12.2024

Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США

Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море, заявил... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T17:35:00+03:00

2024-12-22T17:35:00+03:00

2024-12-22T18:39:00+03:00

в мире

красное море

военно-морские силы сша

f/a-18

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БЕЙРУТ, 22 дек — РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море, заявил официальный спикер движения Яхья Сариа в прямом эфире йеменского телеканала "Аль-Масира". "В ходе операции сбили самолет F/A-18 при попытках истребителей отразить атаку (на авианосец ВМС США. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам спикера, хуситы отразили удар сил США и Великобритании на Йемен, напав на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море. Как он уточнил, в операции задействовали восемь крылатых ракет и 17 беспилотников. Сариа отметил, что большая часть боевых самолетов покинула воздушное пространство Йемена и направилась в нейтральные воды Красного моря, пытаясь отбить нападение на авианосец."Авианосец "Гарри Трумэн" отошел со своей позиции после нанесения по нему ударов", — добавил он.Ранее в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США передавало, что истребитель сбили по ошибке дружественным огнем. В Центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.

https://ria.ru/20241217/yemen-1989575966.html

https://ria.ru/20241218/gerasimov-1989900223.html

https://ria.ru/20241207/izrail-1987851847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красное море, военно-морские силы сша, f/a-18