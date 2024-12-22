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Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США - РИА Новости, 22.12.2024
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17:35 22.12.2024 (обновлено: 18:39 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/khusity-1990719917.html
Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США
Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США - РИА Новости, 22.12.2024
Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США
Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море, заявил... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:35:00+03:00
2024-12-22T18:39:00+03:00
в мире
красное море
военно-морские силы сша
f/a-18
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БЕЙРУТ, 22 дек — РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море, заявил официальный спикер движения Яхья Сариа в прямом эфире йеменского телеканала "Аль-Масира". "В ходе операции сбили самолет F/A-18 при попытках истребителей отразить атаку (на авианосец ВМС США. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам спикера, хуситы отразили удар сил США и Великобритании на Йемен, напав на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море. Как он уточнил, в операции задействовали восемь крылатых ракет и 17 беспилотников. Сариа отметил, что большая часть боевых самолетов покинула воздушное пространство Йемена и направилась в нейтральные воды Красного моря, пытаясь отбить нападение на авианосец."Авианосец "Гарри Трумэн" отошел со своей позиции после нанесения по нему ударов", — добавил он.Ранее в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США передавало, что истребитель сбили по ошибке дружественным огнем. В Центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.
https://ria.ru/20241217/yemen-1989575966.html
https://ria.ru/20241218/gerasimov-1989900223.html
https://ria.ru/20241207/izrail-1987851847.html
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в мире, красное море, военно-морские силы сша, f/a-18
В мире, Красное море, Военно-морские силы США, F/A-18
Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США

Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США в Красном море

© AP Photo / Gary C. KnappАмериканский истребитель F/A-18
Американский истребитель F/A-18 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Gary C. Knapp
Американский истребитель F/A-18. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 дек — РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море, заявил официальный спикер движения Яхья Сариа в прямом эфире йеменского телеканала "Аль-Масира".
"В ходе операции сбили самолет F/A-18 при попытках истребителей отразить атаку (на авианосец ВМС США. — Прим. ред.)", — сказал он.
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По словам спикера, хуситы отразили удар сил США и Великобритании на Йемен, напав на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море. Как он уточнил, в операции задействовали восемь крылатых ракет и 17 беспилотников.
Сариа отметил, что большая часть боевых самолетов покинула воздушное пространство Йемена и направилась в нейтральные воды Красного моря, пытаясь отбить нападение на авианосец.
"Авианосец "Гарри Трумэн" отошел со своей позиции после нанесения по нему ударов", — добавил он.
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Ранее в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США передавало, что истребитель сбили по ошибке дружественным огнем.
В Центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.
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В миреКрасное мореВоенно-морские силы СШАF/A-18
 
 
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