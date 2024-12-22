Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США
Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США в Красном море
© AP Photo / Gary C. KnappАмериканский истребитель F/A-18
© AP Photo / Gary C. Knapp
Американский истребитель F/A-18. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 дек — РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили палубный истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море, заявил официальный спикер движения Яхья Сариа в прямом эфире йеменского телеканала "Аль-Масира".
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По словам спикера, хуситы отразили удар сил США и Великобритании на Йемен, напав на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море. Как он уточнил, в операции задействовали восемь крылатых ракет и 17 беспилотников.
Сариа отметил, что большая часть боевых самолетов покинула воздушное пространство Йемена и направилась в нейтральные воды Красного моря, пытаясь отбить нападение на авианосец.
"Авианосец "Гарри Трумэн" отошел со своей позиции после нанесения по нему ударов", — добавил он.
Ранее в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США передавало, что истребитель сбили по ошибке дружественным огнем.
В Центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.