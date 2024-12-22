https://ria.ru/20241222/kazan-1990701083.html
Путин заявил, что противник пожалеет об атаке беспилотниками на Казань
Путин заявил, что противник пожалеет об атаке беспилотниками на Казань - РИА Новости, 22.12.2024
Путин заявил, что противник пожалеет об атаке беспилотниками на Казань
Противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:10:00+03:00
2024-12-22T14:10:00+03:00
2024-12-22T15:05:00+03:00
казань
россия
владимир путин
атака беспилотников в казани
происшествия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры."Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране", — сказал глава государства.Также, обращаясь к руководству столицы Татарстана, Путин выразил уверенность в том, что местные власти ликвидируют все повреждения."Мы с вами будем двигаться вперед, будем не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами, как сейчас", — сказал он.Накануне утром Казань атаковали украинские БПЛА. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались поразить и одно из промпредприятий.При атаке никто не погиб и не пострадал.
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990618257.html
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Путин: кто бы ни старался у нас чего-то разрушить, пожалеет еще
Путин
2024-12-22T14:10
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PT1M18S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, россия, владимир путин, атака беспилотников в казани, происшествия
Казань, Россия, Владимир Путин, Атака беспилотников в Казани, Происшествия
Путин заявил, что противник пожалеет об атаке беспилотниками на Казань
Путин: противник столкнется с еще большими разрушениями после атаки на Казань