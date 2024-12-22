https://ria.ru/20241222/kazan-1990701083.html

Путин заявил, что противник пожалеет об атаке беспилотниками на Казань

Путин заявил, что противник пожалеет об атаке беспилотниками на Казань - РИА Новости, 22.12.2024

Путин заявил, что противник пожалеет об атаке беспилотниками на Казань

Противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:10:00+03:00

2024-12-22T14:10:00+03:00

2024-12-22T15:05:00+03:00

казань

россия

владимир путин

атака беспилотников в казани

происшествия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры."Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране", — сказал глава государства.Также, обращаясь к руководству столицы Татарстана, Путин выразил уверенность в том, что местные власти ликвидируют все повреждения."Мы с вами будем двигаться вперед, будем не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами, как сейчас", — сказал он.Накануне утром Казань атаковали украинские БПЛА. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались поразить и одно из промпредприятий.При атаке никто не погиб и не пострадал.

https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990618257.html

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Путин: кто бы ни старался у нас чего-то разрушить, пожалеет еще Путин 2024-12-22T14:10 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, россия, владимир путин, атака беспилотников в казани, происшествия