Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ
FT: Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ в случае новых штрафов
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Катар прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если компании QatarEnergy будет грозить штраф за нарушение критериев корпоративной устойчивости, включая выбросы углерода, права человека и трудовые права, заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби изданию Financial Times.
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"Я не соглашусь, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу", — сказал министр.
Как уточняется, речь идет о штрафах, указанных в директиве о корпоративной проверке, которая обязывает страны ЕС вводить штрафы для компаний за несоблюдение требований корпоративной устойчивости. Верхний предел санкции составляет не менее пяти процентов от всего годового мирового дохода компании.
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"Пять процентов от дохода (национальной компании. — Прим. ред.) QatarEnergy означают пять процентов от дохода Государства Катар. Это деньги народа, <...> поэтому я не могу потерять такие деньги — и никто не согласится потерять такие деньги", — объяснил Саад аль-Кааби.
Катар входит в тройку крупнейших стран мира по запасам газа. В настоящее время в стране работают над расширением добычи голубого топлива и производства СПГ с Северного месторождения в Персидском заливе. Согласно планам QatarEnergy, к 2027-му Катар будет производить 126 миллионов тонн СПГ в год против нынешних 77 миллионов тонн.