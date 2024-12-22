https://ria.ru/20241222/katar-1990697817.html

Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ

Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ - РИА Новости, 22.12.2024

Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ

Катар прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если компании QatarEnergy будет грозить штраф за нарушение критериев корпоративной устойчивости, включая выбросы... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T13:11:00+03:00

2024-12-22T13:11:00+03:00

2024-12-22T15:03:00+03:00

экономика

катар

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евросоюз

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Катар прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если компании QatarEnergy будет грозить штраф за нарушение критериев корпоративной устойчивости, включая выбросы углерода, права человека и трудовые права, заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби изданию Financial Times. "Я не соглашусь, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу", — сказал министр.Как уточняется, речь идет о штрафах, указанных в директиве о корпоративной проверке, которая обязывает страны ЕС вводить штрафы для компаний за несоблюдение требований корпоративной устойчивости. Верхний предел санкции составляет не менее пяти процентов от всего годового мирового дохода компании. "Пять процентов от дохода (национальной компании. — Прим. ред.) QatarEnergy означают пять процентов от дохода Государства Катар. Это деньги народа, <...> поэтому я не могу потерять такие деньги — и никто не согласится потерять такие деньги", — объяснил Саад аль-Кааби.Катар входит в тройку крупнейших стран мира по запасам газа. В настоящее время в стране работают над расширением добычи голубого топлива и производства СПГ с Северного месторождения в Персидском заливе. Согласно планам QatarEnergy, к 2027-му Катар будет производить 126 миллионов тонн СПГ в год против нынешних 77 миллионов тонн.

https://ria.ru/20241221/gaz-1990599832.html

https://ria.ru/20241109/spg-1982835734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, катар, доха, евросоюз