Рейтинг@Mail.ru
Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 22.12.2024 (обновлено: 15:03 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/katar-1990697817.html
Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ
Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ - РИА Новости, 22.12.2024
Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ
Катар прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если компании QatarEnergy будет грозить штраф за нарушение критериев корпоративной устойчивости, включая выбросы... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T13:11:00+03:00
2024-12-22T15:03:00+03:00
экономика
катар
доха
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_874:811:3072:2048_1920x0_80_0_0_571366869840ec09b8454bb1f7e307a6.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Катар прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если компании QatarEnergy будет грозить штраф за нарушение критериев корпоративной устойчивости, включая выбросы углерода, права человека и трудовые права, заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби изданию Financial Times. "Я не соглашусь, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу", — сказал министр.Как уточняется, речь идет о штрафах, указанных в директиве о корпоративной проверке, которая обязывает страны ЕС вводить штрафы для компаний за несоблюдение требований корпоративной устойчивости. Верхний предел санкции составляет не менее пяти процентов от всего годового мирового дохода компании. &quot;Пять процентов от дохода (национальной компании. — Прим. ред.) QatarEnergy означают пять процентов от дохода Государства Катар. Это деньги народа, &lt;...&gt; поэтому я не могу потерять такие деньги — и никто не согласится потерять такие деньги&quot;, — объяснил Саад аль-Кааби.Катар входит в тройку крупнейших стран мира по запасам газа. В настоящее время в стране работают над расширением добычи голубого топлива и производства СПГ с Северного месторождения в Персидском заливе. Согласно планам QatarEnergy, к 2027-му Катар будет производить 126 миллионов тонн СПГ в год против нынешних 77 миллионов тонн.
https://ria.ru/20241221/gaz-1990599832.html
https://ria.ru/20241109/spg-1982835734.html
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_7a9cd3eed3ed961cdd0c22ee7b2c677c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, катар, доха, евросоюз
Экономика, Катар, Доха, Евросоюз
Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ

FT: Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ в случае новых штрафов

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Катар прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если компании QatarEnergy будет грозить штраф за нарушение критериев корпоративной устойчивости, включая выбросы углерода, права человека и трудовые права, заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби изданию Financial Times.
«
"Я не соглашусь, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу", — сказал министр.
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Венгрия добилась от Болгарии гарантий безопасности транзита газа из России
21 декабря, 14:14
Как уточняется, речь идет о штрафах, указанных в директиве о корпоративной проверке, которая обязывает страны ЕС вводить штрафы для компаний за несоблюдение требований корпоративной устойчивости. Верхний предел санкции составляет не менее пяти процентов от всего годового мирового дохода компании.
«

"Пять процентов от дохода (национальной компании. — Прим. ред.) QatarEnergy означают пять процентов от дохода Государства Катар. Это деньги народа, <...> поэтому я не могу потерять такие деньги — и никто не согласится потерять такие деньги", — объяснил Саад аль-Кааби.

Катар входит в тройку крупнейших стран мира по запасам газа. В настоящее время в стране работают над расширением добычи голубого топлива и производства СПГ с Северного месторождения в Персидском заливе. Согласно планам QatarEnergy, к 2027-му Катар будет производить 126 миллионов тонн СПГ в год против нынешних 77 миллионов тонн.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Захарова отреагировала на слова фон дер Ляйен о российском СПГ
9 ноября, 16:08
 
ЭкономикаКатарДохаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала