https://ria.ru/20241222/kamchatka-1990671410.html

Три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы

Три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы - РИА Новости, 22.12.2024

Три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы

Три человека, летевших на пропавшем 19 декабря на Камчатке самолете Ан-2, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуируют с места ЧП, сообщает... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T05:53:00+03:00

2024-12-22T05:53:00+03:00

2024-12-22T09:29:00+03:00

происшествия

камчатка

усть-камчатский район

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-2

ми-8 амтш

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МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Три человека, летевших на пропавшем 19 декабря на Камчатке самолете Ан-2, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуируют с места ЧП, сообщает официальный представитель Росавиации."Около 5.00 по московскому времени ПСВС (поисково-спасательное воздушное судно - ред.) Росавиации - вертолет Ми-8 Камчатского авиационного предприятия со спасателями Камчатской РПСБ обнаружил самолет Ан-2 в районе горы Тундровая. Трое человек, летевших на самолете, - два пилота и пассажир, живы. Проводится их эвакуация с места события", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.В свою очередь, в ГУМЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице."В настоящее время они эвакуированы спасателями на борт вертолета. Состояние их здоровья будет уточнено после доставки в Мильковскую районную больницу", - говорится в сообщении.Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

https://ria.ru/20241222/kamchatka-1990670980.html

https://ria.ru/20241220/samolet-1990298724.html

камчатка

усть-камчатский район

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происшествия, камчатка, усть-камчатский район, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2, ми-8 амтш