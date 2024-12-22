Три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы
Росавиация: три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке самолете Ан-2, живы
© Фото : Сергей Лебедев/ВКонтактеЭвакуация находившихся на борту самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке. 22 декабря 2024
Эвакуация находившихся на борту самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке. 22 декабря 2024
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МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Три человека, летевших на пропавшем 19 декабря на Камчатке самолете Ан-2, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуируют с места ЧП, сообщает официальный представитель Росавиации.
"Около 5.00 по московскому времени ПСВС (поисково-спасательное воздушное судно - ред.) Росавиации - вертолет Ми-8 Камчатского авиационного предприятия со спасателями Камчатской РПСБ обнаружил самолет Ан-2 в районе горы Тундровая. Трое человек, летевших на самолете, - два пилота и пассажир, живы. Проводится их эвакуация с места события", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
В свою очередь, в ГУМЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице.
"В настоящее время они эвакуированы спасателями на борт вертолета. Состояние их здоровья будет уточнено после доставки в Мильковскую районную больницу", - говорится в сообщении.
Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
Спасатели добрались до точки, откуда поступил аварийный сигнал Ан-2
20 декабря, 03:49