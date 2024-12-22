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Три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы - РИА Новости, 22.12.2024
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05:53 22.12.2024 (обновлено: 09:29 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/kamchatka-1990671410.html
Три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы
Три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы - РИА Новости, 22.12.2024
Три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы
Три человека, летевших на пропавшем 19 декабря на Камчатке самолете Ан-2, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуируют с места ЧП, сообщает... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T05:53:00+03:00
2024-12-22T09:29:00+03:00
происшествия
камчатка
усть-камчатский район
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-2
ми-8 амтш
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МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Три человека, летевших на пропавшем 19 декабря на Камчатке самолете Ан-2, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуируют с места ЧП, сообщает официальный представитель Росавиации."Около 5.00 по московскому времени ПСВС (поисково-спасательное воздушное судно - ред.) Росавиации - вертолет Ми-8 Камчатского авиационного предприятия со спасателями Камчатской РПСБ обнаружил самолет Ан-2 в районе горы Тундровая. Трое человек, летевших на самолете, - два пилота и пассажир, живы. Проводится их эвакуация с места события", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.В свою очередь, в ГУМЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице."В настоящее время они эвакуированы спасателями на борт вертолета. Состояние их здоровья будет уточнено после доставки в Мильковскую районную больницу", - говорится в сообщении.Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
https://ria.ru/20241222/kamchatka-1990670980.html
https://ria.ru/20241220/samolet-1990298724.html
камчатка
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происшествия, камчатка, усть-камчатский район, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2, ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Усть-Камчатский район, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-2, Ми-8 АМТШ
Три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке Ан-2, живы

Росавиация: три человека, летевшие на пропавшем на Камчатке самолете Ан-2, живы

© Фото : Сергей Лебедев/ВКонтактеЭвакуация находившихся на борту самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке. 22 декабря 2024
Эвакуация находившихся на борту самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке. 22 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : Сергей Лебедев/ВКонтакте
Эвакуация находившихся на борту самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке. 22 декабря 2024
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МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Три человека, летевших на пропавшем 19 декабря на Камчатке самолете Ан-2, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуируют с места ЧП, сообщает официальный представитель Росавиации.
"Около 5.00 по московскому времени ПСВС (поисково-спасательное воздушное судно - ред.) Росавиации - вертолет Ми-8 Камчатского авиационного предприятия со спасателями Камчатской РПСБ обнаружил самолет Ан-2 в районе горы Тундровая. Трое человек, летевших на самолете, - два пилота и пассажир, живы. Проводится их эвакуация с места события", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Место аварии самолета Ан-2 на Камчатке. 22 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2
05:45
В свою очередь, в ГУМЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице.
"В настоящее время они эвакуированы спасателями на борт вертолета. Состояние их здоровья будет уточнено после доставки в Мильковскую районную больницу", - говорится в сообщении.
Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Спасатели добрались до точки, откуда поступил аварийный сигнал Ан-2
20 декабря, 03:49
 
ПроисшествияКамчаткаУсть-Камчатский районФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-2Ми-8 АМТШ
 
 
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