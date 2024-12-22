https://ria.ru/20241222/kamchatka-1990670980.html
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 22.12.2024
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев в видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T05:45:00+03:00
2024-12-22T05:45:00+03:00
2024-12-22T09:34:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
усть-камчатский район
ан-2
ми-8 амтш
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990678742_0:93:1080:701_1920x0_80_0_0_467b985282dccbf44429191de4d060bb.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев в видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте"."Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу, сейчас будем эвакуировать", — сказал он.Министр добавил, что Ми-8 доставляет спасенных в село Мильково.В Росавиации подтвердили, что все трое находившихся на борту Ан-2 — двое пилотов и пассажир — живы. Самолет нашел в районе горы Тундровая Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями на борту.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило по факту инцидента уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Ан-2, следовавший по маршруту село Мильково — поселок Оссора, пропал 19 декабря. По предварительной информации, самолет доставлял коммерческий груз, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна подали на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
https://ria.ru/20241027/an-2-1980396286.html
камчатка
камчатский край
усть-камчатский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990678742_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_43df1193ee6034a999eb3245f63815f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, камчатский край, усть-камчатский район, ан-2, ми-8 амтш, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Усть-Камчатский район, Ан-2, Ми-8 АМТШ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2
Пропавший на Камчатке самолет Ан-2 найден, люди, находившиеся на борту, живы