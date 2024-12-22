https://ria.ru/20241222/kamchatka-1990670980.html

На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2

На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 22.12.2024

На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2

На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев в видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T05:45:00+03:00

2024-12-22T05:45:00+03:00

2024-12-22T09:34:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

усть-камчатский район

ан-2

ми-8 амтш

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев в видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте"."Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу, сейчас будем эвакуировать", — сказал он.Министр добавил, что Ми-8 доставляет спасенных в село Мильково.В Росавиации подтвердили, что все трое находившихся на борту Ан-2 — двое пилотов и пассажир — живы. Самолет нашел в районе горы Тундровая Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями на борту.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило по факту инцидента уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Ан-2, следовавший по маршруту село Мильково — поселок Оссора, пропал 19 декабря. По предварительной информации, самолет доставлял коммерческий груз, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна подали на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

https://ria.ru/20241027/an-2-1980396286.html

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