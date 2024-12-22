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На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 22.12.2024
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05:45 22.12.2024 (обновлено: 09:34 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/kamchatka-1990670980.html
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 22.12.2024
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев в видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T05:45:00+03:00
2024-12-22T09:34:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
усть-камчатский район
ан-2
ми-8 амтш
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев в видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте".&quot;Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу, сейчас будем эвакуировать&quot;, — сказал он.Министр добавил, что Ми-8 доставляет спасенных в село Мильково.В Росавиации подтвердили, что все трое находившихся на борту Ан-2 — двое пилотов и пассажир — живы. Самолет нашел в районе горы Тундровая Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями на борту.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило по факту инцидента уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Ан-2, следовавший по маршруту село Мильково — поселок Оссора, пропал 19 декабря. По предварительной информации, самолет доставлял коммерческий груз, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна подали на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
https://ria.ru/20241027/an-2-1980396286.html
камчатка
камчатский край
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происшествия, камчатка, камчатский край, усть-камчатский район, ан-2, ми-8 амтш, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Усть-Камчатский район, Ан-2, Ми-8 АМТШ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2

Пропавший на Камчатке самолет Ан-2 найден, люди, находившиеся на борту, живы

© Сергей Лебедев/ВКонтактеМесто аварии самолета Ан-2 на Камчатке. 22 декабря 2024
Место аварии самолета Ан-2 на Камчатке. 22 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Сергей Лебедев/ВКонтакте
Место аварии самолета Ан-2 на Камчатке. 22 декабря 2024
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев в видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте".
«

"Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу, сейчас будем эвакуировать", — сказал он.

Министр добавил, что Ми-8 доставляет спасенных в село Мильково.
В Росавиации подтвердили, что все трое находившихся на борту Ан-2 — двое пилотов и пассажир — живы. Самолет нашел в районе горы Тундровая Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями на борту.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило по факту инцидента уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ан-2, следовавший по маршруту село Мильково — поселок Оссора, пропал 19 декабря. По предварительной информации, самолет доставлял коммерческий груз, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна подали на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
Место падения самолета АН-2 вблизи города Ессентуки Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2
27 октября, 20:01
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайУсть-Камчатский районАн-2Ми-8 АМТШФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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