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Правительство направит полмиллиарда рублей на строительство медучреждений - РИА Новости, 22.12.2024
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11:15 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/kabmin-1990689990.html
Правительство направит полмиллиарда рублей на строительство медучреждений
Правительство направит полмиллиарда рублей на строительство медучреждений - РИА Новости, 22.12.2024
Правительство направит полмиллиарда рублей на строительство медучреждений
Правительство направит более полумиллиарда рублей на строительство медицинских учреждений в Ингушетии и Смоленской области, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T11:15:00+03:00
2024-12-22T11:15:00+03:00
общество
здоровье - общество
смоленская область
республика ингушетия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство направит более полумиллиарда рублей на строительство медицинских учреждений в Ингушетии и Смоленской области, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 500 млн рублей будет направлено в 2024 году на строительство медицинских учреждений в Смоленской области и Республике Ингушетия. Подписано распоряжение о перераспределении на эти цели средств федерального бюджета", - говорится в сообщении. Поясняется, что из общей суммы свыше 232,4 миллиона рублей пойдёт на завершение строительства инфекционного отделения Детской республиканской клинической больницы в Ингушетии. "Новое здание рассчитано на 60 мест. Дополнительные средства на эти цели будут направлены в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", - говорится в сообщении. Кроме того, в Смоленскую область дополнительно поступит более 282,5 миллиона рублей на поддержку первого этапа строительства областного онкологического диспансера. Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". В кабмине добавили, что Федеральные проекты "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" и "Борьба с онкологическими заболеваниями" реализуются в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения".
https://realty.ria.ru/20241217/stavropol-1989605819.html
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общество, здоровье - общество, смоленская область, республика ингушетия
Общество, Здоровье - Общество, Смоленская область, Республика Ингушетия
Правительство направит полмиллиарда рублей на строительство медучреждений

Правительство направит 500 млн рублей на строительство медучреждений в Ингушетии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство направит более полумиллиарда рублей на строительство медицинских учреждений в Ингушетии и Смоленской области, сообщила пресс-служба кабмина.
"Более 500 млн рублей будет направлено в 2024 году на строительство медицинских учреждений в Смоленской области и Республике Ингушетия. Подписано распоряжение о перераспределении на эти цели средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что из общей суммы свыше 232,4 миллиона рублей пойдёт на завершение строительства инфекционного отделения Детской республиканской клинической больницы в Ингушетии.
"Новое здание рассчитано на 60 мест. Дополнительные средства на эти цели будут направлены в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Смоленскую область дополнительно поступит более 282,5 миллиона рублей на поддержку первого этапа строительства областного онкологического диспансера. Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".
В кабмине добавили, что Федеральные проекты "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" и "Борьба с онкологическими заболеваниями" реализуются в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения".
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ОбществоЗдоровье - ОбществоСмоленская областьРеспублика Ингушетия
 
 
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