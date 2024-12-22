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По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей - РИА Новости, 22.12.2024
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08:12 22.12.2024 (обновлено: 09:25 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/ivanov-1990676606.html
По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей
По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей - РИА Новости, 22.12.2024
По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей
По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, следует из судебных... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T08:12:00+03:00
2024-12-22T09:25:00+03:00
тимур иванов
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.Среди них — редкие Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948-го, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969-го.Всего по делу арестовали 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы. В их числе — 23 автомобиля, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской и катер открытого типа для рыбалки.В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.Позднее стало известно, что против Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело возбудили восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20241219/ivanov-1990018504.html
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тимур иванов, происшествия, россия
Тимур Иванов, Происшествия, Россия
По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей

По делу Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей и два ретромотоцикла

CC BY-SA 3.0 / Malcolma / Британский родстер Triumph 1948 года
Британский родстер Triumph 1948 года - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
CC BY-SA 3.0 / Malcolma /
Британский родстер Triumph 1948 года. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Среди них — редкие Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948-го, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969-го.
© Public DomainАвтомобиль Packard 1942 года
Автомобиль Packard 1942 года
Автомобиль Packard 1942 года
© Public Domain
1 из 2
© iStock.com / Different_BrianFalcon Heights, MN - June 18, 2022: High perspective front corner view of a 1941 Chevrolet Special Deluxe Coupe at a local car show.
Автомобиль Chevrolet 1941 года
Falcon Heights, MN - June 18, 2022: High perspective front corner view of a 1941 Chevrolet Special Deluxe Coupe at a local car show.
© iStock.com / Different_Brian
2 из 2
Автомобиль Packard 1942 года
© Public Domain
1 из 2
Falcon Heights, MN - June 18, 2022: High perspective front corner view of a 1941 Chevrolet Special Deluxe Coupe at a local car show.
© iStock.com / Different_Brian
2 из 2
Всего по делу арестовали 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы. В их числе — 23 автомобиля, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской и катер открытого типа для рыбалки.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Имущество Тимура Иванова может перейти государству
19 декабря, 00:34
Позднее стало известно, что против Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело возбудили восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce
17 декабря, 23:34
 
Тимур ИвановПроисшествияРоссия
 
 
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