https://ria.ru/20241222/istrebitel-1990673953.html

Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов

Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов - РИА Новости, 22.12.2024

Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов

Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке "дружественным огнем" над Красным морем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центральное... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T06:58:00+03:00

2024-12-22T06:58:00+03:00

2024-12-22T09:48:00+03:00

красное море

в мире

сша

f/a-18

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке "дружественным огнем" над Красным морем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США. "Два пилота ВМС США были сбиты в воскресенье над Красным морем в результате видимого "дружественного огня", — говорится в сообщении.Под огонь попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов. Оба пилота катапультировались. Летчиков нашли живыми, один из них получил незначительные травмы.Авиация США и Израиля в субботу вечером нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в столице Йемена Сане, сообщил ранее РИА Новости источник в местных органах власти.Позднее в центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.Новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили легкие ранения 14 человек.

https://ria.ru/20241220/husity-1990457730.html

https://ria.ru/20241127/izrail-1985906976.html

красное море

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красное море, в мире, сша, f/a-18