Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов
Истребитель F/A-18 ВМС США, атаковавший хуситов, сбили дружественным огнем
© AP Photo / Gary C. KnappАмериканский истребитель F/A-18
© AP Photo / Gary C. Knapp
Американский истребитель F/A-18. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке "дружественным огнем" над Красным морем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.
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"Два пилота ВМС США были сбиты в воскресенье над Красным морем в результате видимого "дружественного огня", — говорится в сообщении.
Под огонь попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов. Оба пилота катапультировались. Летчиков нашли живыми, один из них получил незначительные травмы.
Авиация США и Израиля в субботу вечером нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в столице Йемена Сане, сообщил ранее РИА Новости источник в местных органах власти.
Позднее в центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.
Новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили легкие ранения 14 человек.
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