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Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов - РИА Новости, 22.12.2024
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06:58 22.12.2024 (обновлено: 09:48 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/istrebitel-1990673953.html
Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов
Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов - РИА Новости, 22.12.2024
Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов
Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке "дружественным огнем" над Красным морем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центральное... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:58:00+03:00
2024-12-22T09:48:00+03:00
красное море
в мире
сша
f/a-18
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке "дружественным огнем" над Красным морем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США. &quot;Два пилота ВМС США были сбиты в воскресенье над Красным морем в результате видимого &quot;дружественного огня&quot;, — говорится в сообщении.Под огонь попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов. Оба пилота катапультировались. Летчиков нашли живыми, один из них получил незначительные травмы.Авиация США и Израиля в субботу вечером нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в столице Йемена Сане, сообщил ранее РИА Новости источник в местных органах власти.Позднее в центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.Новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили легкие ранения 14 человек.
https://ria.ru/20241220/husity-1990457730.html
https://ria.ru/20241127/izrail-1985906976.html
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красное море, в мире, сша, f/a-18
Красное море, В мире, США, F/A-18
Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов

Истребитель F/A-18 ВМС США, атаковавший хуситов, сбили дружественным огнем

© AP Photo / Gary C. KnappАмериканский истребитель F/A-18
Американский истребитель F/A-18 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Gary C. Knapp
Американский истребитель F/A-18. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке "дружественным огнем" над Красным морем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.
«

"Два пилота ВМС США были сбиты в воскресенье над Красным морем в результате видимого "дружественного огня", — говорится в сообщении.

Хуситы - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Хуситы заявили о нанесении ударов по целям на юге Израиля и в Тель-Авиве
20 декабря, 16:42
Под огонь попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов. Оба пилота катапультировались. Летчиков нашли живыми, один из них получил незначительные травмы.
Авиация США и Израиля в субботу вечером нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в столице Йемена Сане, сообщил ранее РИА Новости источник в местных органах власти.
Позднее в центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.
Новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили легкие ранения 14 человек.
Эйлат - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Армия Израиля перехватила беспилотник в районе Красного моря
27 ноября, 02:18
 
Красное мореВ миреСШАF/A-18
 
 
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