https://ria.ru/20241222/ispanija-1990681668.html

Испания заняла третье место по экспорту виски в Россию

Испания заняла третье место по экспорту виски в Россию - РИА Новости, 22.12.2024

Испания заняла третье место по экспорту виски в Россию

Испания по итогам января-октября сменила Францию на пьедестале крупнейших поставщиков виски в Россию, подсчитало РИА Новости, изучив экспортные данные Евростата РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:36:00+03:00

2024-12-22T09:36:00+03:00

2024-12-22T09:36:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испания по итогам января-октября сменила Францию на пьедестале крупнейших поставщиков виски в Россию, подсчитало РИА Новости, изучив экспортные данные Евростата за 10 месяцев этого и прошлого года. Страна заняла третье место в рейтинге наиболее заметных экспортеров этого крепкого напитка за счет наращивания объемов почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,5 тысячи тонн. Первое и второе места уже несколько лет отходят прибалтийским республикам Латвии и Литве, даже несмотря на сокращение ими отгрузок. Лидерство в экспорте бескомпромиссно принадлежит Латвии и ее 10 тысячам тонн виски. Тем не менее по сравнению с прошлым годом это на 23% меньше. Вторая строчка - за ее соседкой Литвой (2,3 тысячи тонн и минус 11,4%). Франция в этом году оказалась лишь четвертой, и виной тому - сокращение поставок почти вдвое, до 769 тонн. Пятое место, как и годом ранее, заняла Италия, показавшая прирост на 24,6%, до 659 тонн. При этом, согласно данным ведомства, европейские страны, которые традиционно ассоциируются с виски, напрямую этот крепкий напиток в Россию не поставляли - экспорт Ирландии и Великобритании в прошлом и в этом году был нулевым.

https://ria.ru/20241217/minfin-1989702578.html

https://ria.ru/20240419/vino-1940935410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, латвия, литва, франция, евростат, россия