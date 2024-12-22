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Тверской суд частично вернул иск лидера группы "Звери" - РИА Новости, 22.12.2024
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20:56 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/isk-1990741718.html
Тверской суд частично вернул иск лидера группы "Звери"
Тверской суд частично вернул иск лидера группы "Звери" - РИА Новости, 22.12.2024
Тверской суд частично вернул иск лидера группы "Звери"
Арбитражный суд Тверской области решил возвратить иск лидера группы "Звери" Романа Билыка к региональным органам власти, поданный после отмены концерта, в части РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:56:00+03:00
2024-12-22T20:56:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Тверской области решил возвратить иск лидера группы "Звери" Романа Билыка к региональным органам власти, поданный после отмены концерта, в части требований о защите деловой репутации, следует из материалов на сайте суда. В конце октября группа "Звери" сообщала, что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. В минувшую среду Арбитражный суд Тверской области заявил о поступлении искового заявления индивидуального предпринимателя Билыка к органам власти региона о признании незаконными действий (бездействий) и о защите деловой репутации. "Заявление индивидуального предпринимателя Билыка Романа Витальевича… в части требования об обязании комитета по физической культуре и спорту Тверской области, министерство культуры Тверской области, министра культуры Тверской области Глинку Ксению Олеговну опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию заявителя, а именно: сведения о неоднозначности его позиции, распространенные путем направления официального письма и публикации информации в СМИ тем же способом, которым были распространены эти сведения, возвратить заявителю", - говорится в определении суда. Суд, как следует из документа, счел, что заявленное требование о защите деловой репутации не относится к компетенции арбитражных судов. В части требований о признании незаконным решения, выраженного в отказе в согласовании проведения концерта, и обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя иск оставлен без движения. До 31 января 2025 года истцу дан срок на предоставление необходимых документов. Определение в части возвращения требования может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.
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тверь, роман билык, россия
Шоубиз, Тверь, Роман Билык, Россия
Тверской суд частично вернул иск лидера группы "Звери"

Тверской арбитражный суд частично вернул иск лидера группы "Звери" Романа Билыка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоман Билык
Роман Билык - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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РЯЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Тверской области решил возвратить иск лидера группы "Звери" Романа Билыка к региональным органам власти, поданный после отмены концерта, в части требований о защите деловой репутации, следует из материалов на сайте суда.
В конце октября группа "Звери" сообщала, что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. В минувшую среду Арбитражный суд Тверской области заявил о поступлении искового заявления индивидуального предпринимателя Билыка к органам власти региона о признании незаконными действий (бездействий) и о защите деловой репутации.
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"Заявление индивидуального предпринимателя Билыка Романа Витальевича… в части требования об обязании комитета по физической культуре и спорту Тверской области, министерство культуры Тверской области, министра культуры Тверской области Глинку Ксению Олеговну опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию заявителя, а именно: сведения о неоднозначности его позиции, распространенные путем направления официального письма и публикации информации в СМИ тем же способом, которым были распространены эти сведения, возвратить заявителю", - говорится в определении суда.
Суд, как следует из документа, счел, что заявленное требование о защите деловой репутации не относится к компетенции арбитражных судов.
В части требований о признании незаконным решения, выраженного в отказе в согласовании проведения концерта, и обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя иск оставлен без движения. До 31 января 2025 года истцу дан срок на предоставление необходимых документов.
Определение в части возвращения требования может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.
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