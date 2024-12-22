https://ria.ru/20241222/iran-1990689886.html

В Иране нашли убитым российского дальнобойщика

В Иране нашли убитым российского дальнобойщика - РИА Новости, 22.12.2024

В Иране нашли убитым российского дальнобойщика

В провинции Гилян на севере Ирана обнаружили тело убитого российского дальнобойщика, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тегеране. РИА Новости, 22.12.2024

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ТЕГЕРАН, 22 дек — РИА Новости. В провинции Гилян на севере Ирана обнаружили тело убитого российского дальнобойщика, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тегеране."Шестнадцатого декабря сего года в парке близ города Астара было обнаружено тело росгражданина, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями. Он был водителем-дальнобойщиком", — рассказали в диппредставительстве.Там уточнили, что сейчас иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства в Иране."Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на погранпункте "Астара", — добавили дипломаты.Посольство выразило соболезнования семье и близким погибшего россиянина.

https://ria.ru/20190827/1557940521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, россия, тегеран (город), в мире