В Иране нашли убитым российского дальнобойщика
На севере Ирана нашли убитым российского водителя-дальнобойщика
© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 дек — РИА Новости. В провинции Гилян на севере Ирана обнаружили тело убитого российского дальнобойщика, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тегеране.
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"Шестнадцатого декабря сего года в парке близ города Астара было обнаружено тело росгражданина, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями. Он был водителем-дальнобойщиком", — рассказали в диппредставительстве.
Там уточнили, что сейчас иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства в Иране.
"Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на погранпункте "Астара", — добавили дипломаты.
Посольство выразило соболезнования семье и близким погибшего россиянина.
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