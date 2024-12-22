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В Иране нашли убитым российского дальнобойщика - РИА Новости, 22.12.2024
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11:13 22.12.2024 (обновлено: 13:15 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/iran-1990689886.html
В Иране нашли убитым российского дальнобойщика
В Иране нашли убитым российского дальнобойщика - РИА Новости, 22.12.2024
В Иране нашли убитым российского дальнобойщика
В провинции Гилян на севере Ирана обнаружили тело убитого российского дальнобойщика, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тегеране. РИА Новости, 22.12.2024
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ТЕГЕРАН, 22 дек — РИА Новости. В провинции Гилян на севере Ирана обнаружили тело убитого российского дальнобойщика, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тегеране."Шестнадцатого декабря сего года в парке близ города Астара было обнаружено тело росгражданина, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями. Он был водителем-дальнобойщиком", — рассказали в диппредставительстве.Там уточнили, что сейчас иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства в Иране."Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на погранпункте "Астара", — добавили дипломаты.Посольство выразило соболезнования семье и близким погибшего россиянина.
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иран, россия, тегеран (город), в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), В мире
В Иране нашли убитым российского дальнобойщика

На севере Ирана нашли убитым российского водителя-дальнобойщика

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 дек — РИА Новости. В провинции Гилян на севере Ирана обнаружили тело убитого российского дальнобойщика, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тегеране.
«
"Шестнадцатого декабря сего года в парке близ города Астара было обнаружено тело росгражданина, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями. Он был водителем-дальнобойщиком", — рассказали в диппредставительстве.
Там уточнили, что сейчас иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства в Иране.
"Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на погранпункте "Астара", — добавили дипломаты.
Посольство выразило соболезнования семье и близким погибшего россиянина.
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