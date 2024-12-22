https://ria.ru/20241222/grunt-1990744682.html

На Кубани на утилизацию вывезли более 14 тонн загрязненного мазутом грунта

На Кубани на утилизацию вывезли более 14 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 22.12.2024

На Кубани на утилизацию вывезли более 14 тонн загрязненного мазутом грунта

Специалисты отправили на утилизацию 14,5 тысяч тонн грунта с загрязненного мазутом побережья Кубани, что превышает 85% от всего собранный массы, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T21:29:00+03:00

2024-12-22T21:29:00+03:00

2024-12-22T21:29:00+03:00

происшествия

цены на нефть

россия

керченский пролив

черное море

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Специалисты отправили на утилизацию 14,5 тысяч тонн грунта с загрязненного мазутом побережья Кубани, что превышает 85% от всего собранный массы, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По данным МЧС РФ, к вечеру воскресенья спасатели и волонтеры очистили более 39,7 километров берега, загрязненного нефтепродуктами после крушения танкеров, также всего было собрано более 17 тысяч тонн песка и грунта. "14,5 тысячи тонн грунта уже вывезли для утилизации на специализированные предприятия", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

россия

керченский пролив

черное море

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Наталья Макарова

происшествия, цены на нефть, россия, керченский пролив, черное море, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе