https://ria.ru/20241222/granitsa-1990718385.html

На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы

На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы - РИА Новости, 22.12.2024

На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы

На Украине резко возросло число желающих пересечь границу, сообщает Госпогранслужба страны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На Украине резко возросло число желающих пересечь границу, сообщает Госпогранслужба страны в своем Telegram-канале."За последние сутки ее (границу – прим.ред.) пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы", — говорится в сообщении.Рост зафиксирован на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей."В течение суток государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тысяч человек", — сказано в сообщении.Ранее в августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988870188.html

https://ria.ru/20240906/belorussija-1971005270.html

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в мире, польша, украина, владимир зеленский, элла либанова, верховная рада украины