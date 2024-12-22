На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы
Госпогранслужба Украины сообщила о рекордных 150 тыс пересекших границу граждан
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМужчина помогает донести до границы вещи женщине, которая решила перебраться из Украины в Белоруссию
© Sputnik / Виктор Толочко
Мужчина помогает донести до границы вещи женщине, которая решила перебраться из Украины в Белоруссию. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На Украине резко возросло число желающих пересечь границу, сообщает Госпогранслужба страны в своем Telegram-канале.
"За последние сутки ее (границу – прим.ред.) пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы", — говорится в сообщении.
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Рост зафиксирован на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.
"В течение суток государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тысяч человек", — сказано в сообщении.
Ранее в августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
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