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На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы - РИА Новости, 22.12.2024
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17:13 22.12.2024 (обновлено: 18:46 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/granitsa-1990718385.html
На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы
На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы - РИА Новости, 22.12.2024
На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы
На Украине резко возросло число желающих пересечь границу, сообщает Госпогранслужба страны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:13:00+03:00
2024-12-22T18:46:00+03:00
в мире
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элла либанова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На Украине резко возросло число желающих пересечь границу, сообщает Госпогранслужба страны в своем Telegram-канале."За последние сутки ее (границу – прим.ред.) пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы", — говорится в сообщении.Рост зафиксирован на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей."В течение суток государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тысяч человек", — сказано в сообщении.Ранее в августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988870188.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, элла либанова, верховная рада украины
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Элла Либанова, Верховная Рада Украины
На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы

Госпогранслужба Украины сообщила о рекордных 150 тыс пересекших границу граждан

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМужчина помогает донести до границы вещи женщине, которая решила перебраться из Украины в Белоруссию
Мужчина помогает донести до границы вещи женщине, которая решила перебраться из Украины в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мужчина помогает донести до границы вещи женщине, которая решила перебраться из Украины в Белоруссию. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На Украине резко возросло число желающих пересечь границу, сообщает Госпогранслужба страны в своем Telegram-канале.
"За последние сутки ее (границу – прим.ред.) пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы", — говорится в сообщении.
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Рост зафиксирован на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.
"В течение суток государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тысяч человек", — сказано в сообщении.
Ранее в августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
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