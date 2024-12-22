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Маск раскритиковал традиционные политические партии Германии - РИА Новости, 22.12.2024
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02:41 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/germaniya-1990665347.html
Маск раскритиковал традиционные политические партии Германии
Маск раскритиковал традиционные политические партии Германии - РИА Новости, 22.12.2024
Маск раскритиковал традиционные политические партии Германии
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что традиционные политические партии Германии "совершенно подвели" народ страны, и вновь выразил поддержку... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T02:41:00+03:00
2024-12-22T02:41:00+03:00
в мире
германия
саксония-анхальт
будапешт
илон маск
олаф шольц
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что традиционные политические партии Германии "совершенно подвели" народ страны, и вновь выразил поддержку "Альтернативе для Германии" (АдГ). "Традиционные политические партии Германии крайне подвели свой народ. АдГ - единственная надежда Германии", - написал Маск на странице в соцсети X. Ранее 20 декабря Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где в пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Ранее Маск уже позволял себе подобные высказывания в адрес немецкого канцлера - на фоне развала правящей коалиции Германии в ноябре он назвал его глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска. Маск также назвал глупцом и вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека в ответ на публикацию про обсуждение политиком введения "массовой цензуры" и контроля над алгоритмами соцсетей X и TikTok.
https://ria.ru/20241221/mask-1990546114.html
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в мире, германия, саксония-анхальт, будапешт, илон маск, олаф шольц, роберт хабек
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Будапешт, Илон Маск, Олаф Шольц, Роберт Хабек
Маск раскритиковал традиционные политические партии Германии

Маск заявил, что традиционные политические партии Германии крайне подвели народ

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что традиционные политические партии Германии "совершенно подвели" народ страны, и вновь выразил поддержку "Альтернативе для Германии" (АдГ).
"Традиционные политические партии Германии крайне подвели свой народ. АдГ - единственная надежда Германии", - написал Маск на странице в соцсети X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Маск сделал тревожное заявление для стран Запада
Вчера, 00:24
Ранее 20 декабря Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где в пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Ранее Маск уже позволял себе подобные высказывания в адрес немецкого канцлера - на фоне развала правящей коалиции Германии в ноябре он назвал его глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска. Маск также назвал глупцом и вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека в ответ на публикацию про обсуждение политиком введения "массовой цензуры" и контроля над алгоритмами соцсетей X и TikTok.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Маск одним словом отреагировал на "рекорд" Байдена
17 декабря, 19:45
 
В миреГерманияСаксония-АнхальтБудапештИлон МаскОлаф ШольцРоберт Хабек
 
 
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