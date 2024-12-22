https://ria.ru/20241222/germaniya-1990660512.html

АдГ запросила срочное заседание бундестага из-за теракта в Магдебурге

АдГ запросила срочное заседание бундестага из-за теракта в Магдебурге - РИА Новости, 22.12.2024

АдГ запросила срочное заседание бундестага из-за теракта в Магдебурге

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) запросила срочное заседание бундестага в связи с терактом в Магдебурге и сообщениями о том, что немецкие органы... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T00:03:00+03:00

2024-12-22T00:03:00+03:00

2024-12-22T00:03:00+03:00

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bild

теракт в магдебурге

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) запросила срочное заседание бундестага в связи с терактом в Магдебурге и сообщениями о том, что немецкие органы безопасности проигнорировали предупреждения от Саудовской Аравии в отношении подозреваемого. Ранее Spiegel сообщало, что Саудовская Аравия трижды извещала органы Германии касательно угрозы, исходящей от подозреваемого в совершении теракта. Сообщалось, что немецкие органы не увидели никакой конкретной опасности и сочли, что запрос на арест от Эр-Рияда мог быть политически мотивированным. "Никакой конкретной опасности": шокирует провал властей, который сделал возможным ужас в Магдебурге. В то время как политики используют силовой аппарат для нападения на оппозицию и критиков правительства, им не хватает ресурсов и здравого смысла для отражения реальных угроз. Именно поэтому АдГ потребовала провести специальное заседание бундестага", - написала Вайдель в социальной сети Х. В свою очередь, по сообщению Spiegel, фракция АдГ в Саксонии-Анхальт запросила проведения срочного заседания комитета по внутренним делам регионального парламента. Издание Bild также сообщило, что АдГ планирует провести в понедельник в Магдебурге демонстрацию, которую посетит сама Вайдель. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.

https://ria.ru/20241220/sholts-1990543546.html

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html

саудовская аравия

германия

саксония-анхальт

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в мире, саудовская аравия, германия, саксония-анхальт, bild, теракт в магдебурге