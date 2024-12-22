Глава полиции Германии не увидел исламского следа в теракте в Магдебурге
Глава BKA Мюнх: признаков исламизма в совершенном в Магдебурге теракте нет
© AP Photo / Michael ProbstПолицейский на оцепленной рождественской ярмарке, где машина въехала в толпу въехала в Магдебурге, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Полицейский на оцепленной рождественской ярмарке, где машина въехала в толпу въехала в Магдебурге, Германия
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх заявил об отсутствии каких-либо признаков того, что атака в Магдебурге была совершена на почве исламизма.
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"В данном случае у нас нет никаких признаков нападения на почве исламизма, скорее наоборот... На самом же деле речь идет о совершенно иных мотивах, о нетипичном преступнике, если хотите, который не вписывается в такую систему", - сказал Мюнх в эфире второго немецкого канала ZDF.
По данным полиции, в результате теракта погибли девятилетний мальчик и четыре женщины в возрасте 52, 45, 75 и 67 лет.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. У него есть вид на жительство в ФРГ.
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