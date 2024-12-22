https://ria.ru/20241222/germanija-1990721047.html

Глава полиции Германии не увидел исламского следа в теракте в Магдебурге

Глава полиции Германии не увидел исламского следа в теракте в Магдебурге - РИА Новости, 22.12.2024

Глава полиции Германии не увидел исламского следа в теракте в Магдебурге

Глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх заявил об отсутствии каких-либо признаков того, что атака в Магдебурге была совершена РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T17:53:00+03:00

2024-12-22T17:53:00+03:00

2024-12-22T17:53:00+03:00

в мире

саксония-анхальт

саудовская аравия

германия

теракт в магдебурге

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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх заявил об отсутствии каких-либо признаков того, что атака в Магдебурге была совершена на почве исламизма. "В данном случае у нас нет никаких признаков нападения на почве исламизма, скорее наоборот... На самом же деле речь идет о совершенно иных мотивах, о нетипичном преступнике, если хотите, который не вписывается в такую систему", - сказал Мюнх в эфире второго немецкого канала ZDF. По данным полиции, в результате теракта погибли девятилетний мальчик и четыре женщины в возрасте 52, 45, 75 и 67 лет. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. У него есть вид на жительство в ФРГ.

https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, германия, теракт в магдебурге