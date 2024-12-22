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Глава полиции Германии не увидел исламского следа в теракте в Магдебурге - РИА Новости, 22.12.2024
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17:53 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/germanija-1990721047.html
Глава полиции Германии не увидел исламского следа в теракте в Магдебурге
Глава полиции Германии не увидел исламского следа в теракте в Магдебурге - РИА Новости, 22.12.2024
Глава полиции Германии не увидел исламского следа в теракте в Магдебурге
Глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх заявил об отсутствии каких-либо признаков того, что атака в Магдебурге была совершена РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:53:00+03:00
2024-12-22T17:53:00+03:00
в мире
саксония-анхальт
саудовская аравия
германия
теракт в магдебурге
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх заявил об отсутствии каких-либо признаков того, что атака в Магдебурге была совершена на почве исламизма. "В данном случае у нас нет никаких признаков нападения на почве исламизма, скорее наоборот... На самом же деле речь идет о совершенно иных мотивах, о нетипичном преступнике, если хотите, который не вписывается в такую систему", - сказал Мюнх в эфире второго немецкого канала ZDF. По данным полиции, в результате теракта погибли девятилетний мальчик и четыре женщины в возрасте 52, 45, 75 и 67 лет. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. У него есть вид на жительство в ФРГ.
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в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, германия, теракт в магдебурге
В мире, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия, Германия, Теракт в Магдебурге
Глава полиции Германии не увидел исламского следа в теракте в Магдебурге

Глава BKA Мюнх: признаков исламизма в совершенном в Магдебурге теракте нет

© AP Photo / Michael ProbstПолицейский на оцепленной рождественской ярмарке, где машина въехала в толпу въехала в Магдебурге, Германия
Полицейский на оцепленной рождественской ярмарке, где машина въехала в толпу въехала в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Michael Probst
Полицейский на оцепленной рождественской ярмарке, где машина въехала в толпу въехала в Магдебурге, Германия
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх заявил об отсутствии каких-либо признаков того, что атака в Магдебурге была совершена на почве исламизма.
«
"В данном случае у нас нет никаких признаков нападения на почве исламизма, скорее наоборот... На самом же деле речь идет о совершенно иных мотивах, о нетипичном преступнике, если хотите, который не вписывается в такую систему", - сказал Мюнх в эфире второго немецкого канала ZDF.
По данным полиции, в результате теракта погибли девятилетний мальчик и четыре женщины в возрасте 52, 45, 75 и 67 лет.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. У него есть вид на жительство в ФРГ.
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В миреСаксония-АнхальтСаудовская АравияГерманияТеракт в Магдебурге
 
 
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