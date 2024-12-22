https://ria.ru/20241222/frg-1990680161.html

В Германии арестовали подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге

В Германии арестовали подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге - РИА Новости, 22.12.2024

В Германии арестовали подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге

Суд постановил арестовать мужчину, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, говорится в пресс-релизе, опубликованном на... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:23:00+03:00

2024-12-22T09:23:00+03:00

2024-12-22T09:24:00+03:00

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саксония-анхальт

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теракт в магдебурге

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд постановил арестовать мужчину, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте полиции федеральной земли Саксония-Анхальт. "Прокуратура Магдебурга запросила ордер на арест по делу об убийстве и многократном покушении на убийство, который был выдан участковым судом Магдебурга. Судья вынес решение о предварительном заключении по пяти пунктам обвинения в убийстве, многократном покушении на убийство и в многократном нанесении тяжких телесных повреждений", - говорится в публикации. По данным полиции, в результате теракта погибли 9-летний мальчик и четыре женщины в возрасте 52, 45, 75 и 67 лет. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.

https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html

саксония-анхальт

саудовская аравия

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в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, германия, теракт в магдебурге