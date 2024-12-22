https://ria.ru/20241222/frantsija-1990708246.html

"Непокорившаяся Франция" пригрозила Байру вотумом недоверия

"Непокорившаяся Франция" пригрозила Байру вотумом недоверия - РИА Новости, 22.12.2024

"Непокорившаяся Франция" пригрозила Байру вотумом недоверия

Основатель французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон пообещал, что правительство нового премьера Франсуа Байру падет, если тот не РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:42:00+03:00

2024-12-22T15:42:00+03:00

2024-12-22T15:43:00+03:00

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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Основатель французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон пообещал, что правительство нового премьера Франсуа Байру падет, если тот не проведет традиционное голосование о доверии. "Фракция LFI в Нацсобрании 14 января вынесет вотум недоверия правительству, если Франсуа Байру не заручится доверием депутатов после своей общей политической декларации. Правительство, вероятно, падет 16 января, через 48 часов (в ходе голосования по вотуму недоверия)", - заявил он в интервью изданию Parisien. "Те же причины приведут к тем же последствиям. Для принятия бюджета нет большинства, поэтому будет применена статья 49.3 (позволяющая провести законопроект без голосования депутатов - ред.) и, следовательно, вотум недоверия кабмину. Франсуа Байру не переживет зиму", - добавил Меланшон. Ожидается, что Байру изложит основные направления своей политики перед парламентом 14 января. Согласно французскому законодательству, премьер после этого может предложить депутатам проголосовать о доверии ему и его кабмину. Это необязательная практика, считающаяся однако данью уважения парламентариям. Два предыдущих премьера президента Эммануэля Макрона, Элизабет Борн и Габриэль Атталь, не стали прибегать к голосованию. Партия LFI ранее уже заявила, что попытается отправить правительство в отставку из-за недовольства тем, что Макрон назначил премьером центриста, а не представителя левых. При этом правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" сообщила, что вначале посмотрит на предложения премьера. Согласно опросу компании Ifop, новый премьер-министр Франции Франсуа Байру рекордно непопулярен среди жителей страны по сравнению с предшественниками, едва успев вступить в должность, им недовольны 66% французов. При этом в начале срока предыдущим премьером Франции Мишелем Барнье были недовольны 55% французов, Габриэлем Атталем и Элизабет Борн – 46% и 43% соответственно. Центрист Байру в возрасте 73 лет был на прошлой неделе назначен новым главой кабмина. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чьё правительство проработало всего три месяца из-за вынесенного вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии.

https://ria.ru/20241214/makron-1989232956.html

https://ria.ru/20241213/oppozitsiya-1989090188.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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