https://ria.ru/20241222/fitso-1990752105.html

Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского

Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского - РИА Новости, 23.12.2024

Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-22T23:55:00+03:00

2024-12-22T23:55:00+03:00

2024-12-23T00:59:00+03:00

москва

словакия

украина

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990736492_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_5a5b78caa789bee0a637bc20c2503822.jpg

БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину."Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Путин, по словам Фицо, подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. В то же время он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января это станет "практически невозможно".Словацкий премьер отметил, что проводит многостороннюю независимую политику. При этом он подчеркнул, что уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.Фицо также сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между Москвой и Братиславой. "В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", - написал он.По словам премьера, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате "один на один".В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20241222/putin-1990731738.html

https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html

https://ria.ru/20241222/fitso-1990750857.html

москва

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, словакия, украина, роберт фицо