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Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского - РИА Новости, 23.12.2024
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23:55 22.12.2024 (обновлено: 00:59 23.12.2024)
https://ria.ru/20241222/fitso-1990752105.html
Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского
Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского - РИА Новости, 23.12.2024
Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-22T23:55:00+03:00
2024-12-23T00:59:00+03:00
москва
словакия
украина
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.&quot;Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию&quot;, — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Путин, по словам Фицо, подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. В то же время он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января это станет "практически невозможно".Словацкий премьер отметил, что проводит многостороннюю независимую политику. При этом он подчеркнул, что уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.Фицо также сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между Москвой и Братиславой. "В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", - написал он.По словам премьера, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате "один на один".В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241222/putin-1990731738.html
https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html
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москва, словакия, украина, роберт фицо
Москва, Словакия, Украина, Роберт Фицо
Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского

Фицо заявил, что его визит в РФ был реакцией на слова Зеленского о транзите газа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / POOL
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БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
«

"Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).

Путин, по словам Фицо, подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. В то же время он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января это станет "практически невозможно".
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Словацкий премьер отметил, что проводит многостороннюю независимую политику. При этом он подчеркнул, что уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.
Фицо также сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между Москвой и Братиславой.
"В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", - написал он.
По словам премьера, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".
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Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате "один на один".
В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.
Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.
Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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МоскваСловакияУкраинаРоберт Фицо
 
 
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