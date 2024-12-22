https://ria.ru/20241222/fitso-1990752105.html
Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского
Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского - РИА Новости, 23.12.2024
Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-22T23:55:00+03:00
2024-12-22T23:55:00+03:00
2024-12-23T00:59:00+03:00
москва
словакия
украина
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990736492_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_5a5b78caa789bee0a637bc20c2503822.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину."Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Путин, по словам Фицо, подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. В то же время он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января это станет "практически невозможно".Словацкий премьер отметил, что проводит многостороннюю независимую политику. При этом он подчеркнул, что уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.Фицо также сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между Москвой и Братиславой. "В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", - написал он.По словам премьера, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате "один на один".В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241222/putin-1990731738.html
https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html
https://ria.ru/20241222/fitso-1990750857.html
москва
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990736492_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3d026a53f5a0e594b52606dd69305b51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, словакия, украина, роберт фицо
Москва, Словакия, Украина, Роберт Фицо
Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского
Фицо заявил, что его визит в РФ был реакцией на слова Зеленского о транзите газа
БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
«
"Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Путин, по словам Фицо, подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. В то же время он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января это станет "практически невозможно".
Словацкий премьер отметил, что проводит многостороннюю независимую политику. При этом он подчеркнул, что уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.
Фицо также сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между Москвой и Братиславой.
"В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", - написал он.
По словам премьера, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".
Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии
, находящегося с рабочим визитом в Москве
. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате "один на один".
В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе
Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины
в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.
Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.
Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России
. Он также указывал, что риски вступления Киева
в альянс стали одной из причин начала спецоперации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.