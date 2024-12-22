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Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров - РИА Новости, 22.12.2024
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23:20 22.12.2024 (обновлено: 23:54 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/fitso-1990750857.html
Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров
Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров - РИА Новости, 22.12.2024
Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров
Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Кремле по-русски поблагодарил Владимира Путина за встречу. РИА Новости, 22.12.2024
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Кремле по-русски поблагодарил Владимира Путина за встречу.&quot;Большое спасибо за встречу&quot;, — сказал он.Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1". Путин принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате "один на один".В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20241222/fitso-1990747354.html
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словакия, россия, москва, роберт фицо, владимир путин, дмитрий песков
Словакия, Россия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров

Фицо на русском языке поблагодарил Путина за встречу перед переговорами в Кремле

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Кремле по-русски поблагодарил Владимира Путина за встречу.
«

"Большое спасибо за встречу", — сказал он.

Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".
Путин принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате "один на один".
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В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.
Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.
Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.
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СловакияРоссияМоскваРоберт ФицоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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