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Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров
Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров - РИА Новости, 22.12.2024
Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров
Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Кремле по-русски поблагодарил Владимира Путина за встречу. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T23:20:00+03:00
2024-12-22T23:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Кремле по-русски поблагодарил Владимира Путина за встречу."Большое спасибо за встречу", — сказал он.Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1". Путин принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате "один на один".В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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словакия, россия, москва, роберт фицо, владимир путин, дмитрий песков
Словакия, Россия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров
Фицо на русском языке поблагодарил Путина за встречу перед переговорами в Кремле