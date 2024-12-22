https://ria.ru/20241222/fitso-1990750857.html

Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров

Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров - РИА Новости, 22.12.2024

Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров

Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Кремле по-русски поблагодарил Владимира Путина за встречу. РИА Новости, 22.12.2024

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словакия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Кремле по-русски поблагодарил Владимира Путина за встречу."Большое спасибо за встречу", — сказал он.Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1". Путин принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате "один на один".В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

словакия, россия, москва, роберт фицо, владимир путин, дмитрий песков