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Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву - РИА Новости, 22.12.2024
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22:20 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/fitso-1990747354.html
Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву
Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву - РИА Новости, 22.12.2024
Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву
Представленные в парламенте Словакии оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:20:00+03:00
2024-12-22T22:20:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Представленные в парламенте Словакии оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") раскритиковали премьер-министра Роберта Фицо за его визит в Москву. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что переговоры проходят в формате "один на один". "Транзит газа для Словакии премьер должен решать в Киеве", - написал на своей странице в социальной сети Facebook* глава партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка. Партия Sloboda a Solidarita также опубликовала заявление, заявив, что "остро осуждает" переговоры Фицо с Путиным. В пятницу словацкий премьер-министр пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу, и анонсировал жесткие переговоры о будущем транзите газа через Словакию на фоне нежелания Киева продлевать контракт. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Фицо ранее заявлял, что Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году. Премьер Словакии все же считает, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. Он указал на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию. Словацкие власти неоднократно заявляли о своем желании сохранить за республикой возможность осуществлять транзит газа по направлению с востока на запад.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241222/peskov-1990734201.html
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в мире, украина, словакия, европа, роберт фицо, владимир путин, дмитрий песков, нато, москва, россия
В мире, Украина, Словакия, Европа, Роберт Фицо, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Москва, Россия
Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву

Словацкие оппозиционные партии раскритиковали Фицо за визит в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
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БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Представленные в парламенте Словакии оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") раскритиковали премьер-министра Роберта Фицо за его визит в Москву.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что переговоры проходят в формате "один на один".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо
Вчера, 19:53
"Транзит газа для Словакии премьер должен решать в Киеве", - написал на своей странице в социальной сети Facebook* глава партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка. Партия Sloboda a Solidarita также опубликовала заявление, заявив, что "остро осуждает" переговоры Фицо с Путиным.
В пятницу словацкий премьер-министр пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу, и анонсировал жесткие переговоры о будущем транзите газа через Словакию на фоне нежелания Киева продлевать контракт. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.
Фицо ранее заявлял, что Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году. Премьер Словакии все же считает, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. Он указал на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию. Словацкие власти неоднократно заявляли о своем желании сохранить за республикой возможность осуществлять транзит газа по направлению с востока на запад.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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В миреУкраинаСловакияЕвропаРоберт ФицоВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОМоскваРоссия
 
 
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