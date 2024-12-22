https://ria.ru/20241222/fitso-1990747354.html

Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву

Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву - РИА Новости, 22.12.2024

Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву

Представленные в парламенте Словакии оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T22:20:00+03:00

2024-12-22T22:20:00+03:00

2024-12-22T22:20:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Представленные в парламенте Словакии оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") раскритиковали премьер-министра Роберта Фицо за его визит в Москву. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что переговоры проходят в формате "один на один". "Транзит газа для Словакии премьер должен решать в Киеве", - написал на своей странице в социальной сети Facebook* глава партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка. Партия Sloboda a Solidarita также опубликовала заявление, заявив, что "остро осуждает" переговоры Фицо с Путиным. В пятницу словацкий премьер-министр пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу, и анонсировал жесткие переговоры о будущем транзите газа через Словакию на фоне нежелания Киева продлевать контракт. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Фицо ранее заявлял, что Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году. Премьер Словакии все же считает, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. Он указал на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию. Словацкие власти неоднократно заявляли о своем желании сохранить за республикой возможность осуществлять транзит газа по направлению с востока на запад.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20241222/peskov-1990734201.html

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в мире, украина, словакия, европа, роберт фицо, владимир путин, дмитрий песков, нато, москва, россия