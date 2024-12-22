Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву
Словацкие оппозиционные партии раскритиковали Фицо за визит в Москву
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Представленные в парламенте Словакии оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") раскритиковали премьер-министра Роберта Фицо за его визит в Москву.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что переговоры проходят в формате "один на один".
"Транзит газа для Словакии премьер должен решать в Киеве", - написал на своей странице в социальной сети Facebook* глава партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка. Партия Sloboda a Solidarita также опубликовала заявление, заявив, что "остро осуждает" переговоры Фицо с Путиным.
В пятницу словацкий премьер-министр пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу, и анонсировал жесткие переговоры о будущем транзите газа через Словакию на фоне нежелания Киева продлевать контракт. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.
Фицо ранее заявлял, что Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году. Премьер Словакии все же считает, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. Он указал на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию. Словацкие власти неоднократно заявляли о своем желании сохранить за республикой возможность осуществлять транзит газа по направлению с востока на запад.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
Вучич рассказал, зачем Фицо поедет на встречу с Путиным
21 декабря, 01:33