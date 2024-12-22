https://ria.ru/20241222/ekspert-1990663646.html

В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции

В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции - РИА Новости, 22.12.2024

В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции

Новый посол Украины в Турции Нариман Джелялов прославился организацией теракта в Крыму, его назначение не может соответствовать высокой должности дипломата,... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T01:48:00+03:00

2024-12-22T01:48:00+03:00

2024-12-22T06:06:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Новый посол Украины в Турции Нариман Джелялов прославился организацией теракта в Крыму, его назначение не может соответствовать высокой должности дипломата, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Сергей Галани.Ранее Владимир Зеленский заявил, что утвердил перечень новых украинских послов, в их числе на должность посла в Турции оказался назначен Нариман Джелялов. Джелялов также является заместителем председателя признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, которую ранее крымские татары на своем съезде в Симферополе лишили права говорить от их имени и делать какие-либо заявления. "Джелялов печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное, но в итоге террорист попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции", — сказал Галани.По его словам, в соответствии с общепринятой международной практикой, процедура получения агремана - предварительного согласия на прием дипломата – проходит по линии министерства иностранных дел принимающей страны."Именно в этом ведомстве принимается решение о том, соответствует ли кандидатура предлагаемого дипломата интересам государства и его внешнеполитическим приоритетам. МИД может отказать в выдаче агремана по различным причинам, включая наличие негативной информации о кандидате. Подчеркну, что турецкие дипломаты не могут не понимать "токсичность" фигуры нового посла в Анкаре для России и Крыма, его несоответствие высокой должности дипломата", — сказал Галани.Эксперт подчеркнул, что назначение Джелялова является неуважением Киева к крымским татарам, проживающим в российском Крыму."Следует прогнозировать, что назначение послом Украины в Турции Джелялова свидетельствует о курсе на дальнейшую эскалацию международных отношений, предпринятой Киевом по согласованию со своими западными кураторами. Для нас это будет означать и серьезную активизацию антикрымского вектора, с учетом проживающей на территории Турции весьма значительной — по некоторым данным около 4-4,5 миллиона — крымскотатарской диаспоры, оказывающей влияние на внутриполитические процессы на полуострове", — сказал Галани. Газопровод был поврежден взрывом в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа 2021 года. В сентябре прошлого года Верховный суд Крыма назначил обвиняемым в диверсии на газопроводе Джелялова, Ахметова и Ахтемова от 13 до 17 лет колонии. Установлено, что они совершили контрабанду взрывчатки с Украины, незаконный оборот взрывчатки и подорвали газопровод.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241213/krym-1988959328.html

https://ria.ru/20241219/krym-1990041452.html

https://ria.ru/20241221/krym-1990613608.html

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в мире, украина, турция, россия, владимир зеленский