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В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции - РИА Новости, 22.12.2024
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01:48 22.12.2024 (обновлено: 06:06 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/ekspert-1990663646.html
В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции
В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции - РИА Новости, 22.12.2024
В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции
Новый посол Украины в Турции Нариман Джелялов прославился организацией теракта в Крыму, его назначение не может соответствовать высокой должности дипломата,... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T01:48:00+03:00
2024-12-22T06:06:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Новый посол Украины в Турции Нариман Джелялов прославился организацией теракта в Крыму, его назначение не может соответствовать высокой должности дипломата, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Сергей Галани.Ранее Владимир Зеленский заявил, что утвердил перечень новых украинских послов, в их числе на должность посла в Турции оказался назначен Нариман Джелялов. Джелялов также является заместителем председателя признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, которую ранее крымские татары на своем съезде в Симферополе лишили права говорить от их имени и делать какие-либо заявления. "Джелялов печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное, но в итоге террорист попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции", — сказал Галани.По его словам, в соответствии с общепринятой международной практикой, процедура получения агремана - предварительного согласия на прием дипломата – проходит по линии министерства иностранных дел принимающей страны."Именно в этом ведомстве принимается решение о том, соответствует ли кандидатура предлагаемого дипломата интересам государства и его внешнеполитическим приоритетам. МИД может отказать в выдаче агремана по различным причинам, включая наличие негативной информации о кандидате. Подчеркну, что турецкие дипломаты не могут не понимать "токсичность" фигуры нового посла в Анкаре для России и Крыма, его несоответствие высокой должности дипломата", — сказал Галани.Эксперт подчеркнул, что назначение Джелялова является неуважением Киева к крымским татарам, проживающим в российском Крыму."Следует прогнозировать, что назначение послом Украины в Турции Джелялова свидетельствует о курсе на дальнейшую эскалацию международных отношений, предпринятой Киевом по согласованию со своими западными кураторами. Для нас это будет означать и серьезную активизацию антикрымского вектора, с учетом проживающей на территории Турции весьма значительной — по некоторым данным около 4-4,5 миллиона — крымскотатарской диаспоры, оказывающей влияние на внутриполитические процессы на полуострове", — сказал Галани. Газопровод был поврежден взрывом в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа 2021 года. В сентябре прошлого года Верховный суд Крыма назначил обвиняемым в диверсии на газопроводе Джелялова, Ахметова и Ахтемова от 13 до 17 лет колонии. Установлено, что они совершили контрабанду взрывчатки с Украины, незаконный оборот взрывчатки и подорвали газопровод.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20241213/krym-1988959328.html
https://ria.ru/20241219/krym-1990041452.html
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в мире, украина, турция, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Турция, Россия, Владимир Зеленский
В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции

Политолог Галани: новый посол Украины в Турции прославился организацией теракта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНариман Джелялов
Нариман Джелялов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нариман Джелялов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Новый посол Украины в Турции Нариман Джелялов прославился организацией теракта в Крыму, его назначение не может соответствовать высокой должности дипломата, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Сергей Галани.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что утвердил перечень новых украинских послов, в их числе на должность посла в Турции оказался назначен Нариман Джелялов. Джелялов также является заместителем председателя признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, которую ранее крымские татары на своем съезде в Симферополе лишили права говорить от их имени и делать какие-либо заявления.
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"Джелялов печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное, но в итоге террорист попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции", — сказал Галани.
По его словам, в соответствии с общепринятой международной практикой, процедура получения агремана - предварительного согласия на прием дипломата – проходит по линии министерства иностранных дел принимающей страны.
"Именно в этом ведомстве принимается решение о том, соответствует ли кандидатура предлагаемого дипломата интересам государства и его внешнеполитическим приоритетам. МИД может отказать в выдаче агремана по различным причинам, включая наличие негативной информации о кандидате. Подчеркну, что турецкие дипломаты не могут не понимать "токсичность" фигуры нового посла в Анкаре для России и Крыма, его несоответствие высокой должности дипломата", — сказал Галани.
Эксперт подчеркнул, что назначение Джелялова является неуважением Киева к крымским татарам, проживающим в российском Крыму.
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"Следует прогнозировать, что назначение послом Украины в Турции Джелялова свидетельствует о курсе на дальнейшую эскалацию международных отношений, предпринятой Киевом по согласованию со своими западными кураторами. Для нас это будет означать и серьезную активизацию антикрымского вектора, с учетом проживающей на территории Турции весьма значительной — по некоторым данным около 4-4,5 миллиона — крымскотатарской диаспоры, оказывающей влияние на внутриполитические процессы на полуострове", — сказал Галани.
Газопровод был поврежден взрывом в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа 2021 года. В сентябре прошлого года Верховный суд Крыма назначил обвиняемым в диверсии на газопроводе Джелялова, Ахметова и Ахтемова от 13 до 17 лет колонии. Установлено, что они совершили контрабанду взрывчатки с Украины, незаконный оборот взрывчатки и подорвали газопровод.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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